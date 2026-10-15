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"זה מטורף"

"לא חווייתי דבר כזה": הזמר והיוצר חשף מה גרם לו לשמור שבת

הזמר והיוצר בר צברי חושף בריאיון מרגש על תהליך ההתחזקות שעובר בחודשים האחרונים • "לא חוויתי דבר כזה - הרגשתי כאילו מישהו עשה לי מסאז' למוח" • מההתנתקות מהטלפון בשבת ועד לשמירת שבת מלאה • "אתה מגיע לבית כנסת, אין לך טלפון, אין לך תיק, אין לך כלום בכיסים - זה מטורף" (אנשים)

אא
איציק אוחנה
כיכר השבת |
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(צילום: יובל לוגסי)

הזמר והיוצר בר צברי שיתף בריאיון למוטי פרנסיס ב'רדיו ירושלים' על תהליך ההתחזקות שהוא עובר בחודשים האחרונים, ועל השינוי המשמעותי שהכניס לחייו בעקבות ההתנתקות מהטלפון ושמירת השבת.

צברי סיפר כי בתחילה החליט להתנתק מהטלפון במהלך השבת, והופתע מהתחושה שחווה: "פעם אחת עשיתי את זה רק עם הטלפון, הגעתי למוצאי שבת, נשבע לך, הרגשתי כאילו מישהו עשה לי מסאז' למוח, אני ממליץ לאנשים לעשות את זה, לא חוויתי דבר כזה".

בהמשך חשף כי ההחלטה הראשונית הובילה לשינויים נוספים באורח חייו: "לאט לאט עוד משהו ועוד משהו, ופתאום מוריד את הטלוויזיה, ולא נוסע כבר ברכב כמה חודשים, זה ממש ממש כיף".

צברי הוסיף ותיאר את ההנאה שהוא מוצא בקבלת השבת ובהליכה לבית הכנסת עם ילדיו: "רגע לפני כניסת שבת מתקלחים, אתה, הילדים, הולכים לבית כנסת, כיף, אתה מגיע לבית כנסת, אין לך טלפון, אין לך תיק, אין לך כלום בכיסים, זה מטורף".
שמירת שבתבר צברי

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