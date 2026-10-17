למרות המתיחות הפנימית ביהדות התורה, הכתב עמית סגל פרסם כי האדמו״ר מגור צפוי לפרסם מחר הודעה הקוראת להצבעה לג', במידה ולא יקרו שינויים של הרגע האחרון.

במודעה המתוכננת נכתב: "בשם כ"ק מרן אדמו"ר מגור שליט"א כאשר הבחירות מתקרבות, הנני לבקש מכל אנשי שלומנו שיחי', להצביע עבור רשימת יהדות התורה והשבת שסימנה ג' אגודת ישראל. יעזור השי"ת שעי"ז יתרבה כבוד שמים".

מוקדם יותר דיווחנו כי בחסידות גור בחרו הפעם לשבת על הגדר ולא לקיים את הפעילות המסורתית של "לפעול ולהפעיל", דבר הבא לידי ביטוי בשתיקה הרועמת מעל גבי עיתון הבית "המודיע", באי הכרזה רשמית במוצאי חג שמחת תורה או בשבתות האחרונות, וללא פתיחת מְטות בחירות או הפקת סינגלים כמקובל.

בחסידות בחרו הפעם בשתיקה, כל אחד מסיבותיו שלו, בין אם מדובר בשיקולי ציר פרוש שטארק או במתיחויות פנימיות בחצר, שעליהן עוד יורחב בבוא העת.