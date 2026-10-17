איך הבעש"ט הקדוש הציל מעלילת דם?

פעם אחת באו תלמידי הבעל שם טוב הקדוש לביתו בערב פסח אחר חצות, כדי לאפות מצת מצוה, כמנהגם לאפות בכנופיה ובאמירת הלל.

והנה הבעל שם טוב הקדוש מהלך בחצר בית הכנסת אנה ואנה, וטרוד מאוד בעומק המחשבה. והתלמידים המתינו כמה שעות, והצטערו על זה.

ובאותו זמן, ראו שהבעל שם טוב הקדוש ראה מרחוק את הכומר, והלך אליו, והתחיל לדבר עמו ולטייל עמו ארוכות, ואחר זה הביאו לביתו, והושיבו וכיבד אותו במי דבש של פסח, ודיבר עמו עוד הרבה, ואחר זה הלך הכומר, והבעל שם טוב הקדוש ליווה אותו לדרכו.

אחרי כן אמר הבעל שם טוב לתלמידיו: כעת במהרה נתחיל לאפות המצות כי כבר פנה היום לערוב.

שאלו התלמידים את הבעל שם טוב הקדוש: מה היה לכם לדבר כל כך הרבה עם הכומר?

אמר להם הבעל שם טוב הקדוש שהיה במחשבתו של הכומר, לקחת גוי ממזר שנדקר ברחוב, ולהשליך אותו בבית הכנסת בליל פסח, ורצה להטיל את האשמה על כל בני העיר, ובזה שדיבר עמו הרבה וכיבד אותו, הדבר גרם שנעקרה מחשבה זאת מלב הכומר, והחליט שלא לעשות זאת.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

הבעל שם טוב הקדוש מלמד אותנו באור למשנה "איזה חכם הלומד מכל אדם" כמשל, כשאדם מסתכל במראה ורואה שיש בפניו כתם, והוא חושב שהראי מלוכלך, ומנקה את הראי במקום להבין שהלכלוך נמצא בו.

כך ברוחניות, אם נזדמן לאדם לראות דבר עבירה בחברו או לשמוע משהו לא טוב שעשה חברו, הדבר מראה שיש בו משהו (=שמץ) מאותה עבירה, וזהו רמז משמים עבורו שיתקן את עצמו, כפי שמפרש הבעל שם טוב הקדוש "כך ברואה חסרון זולתו יודע שיש בו שמץ מנהו" ודברי פי חכם חן (תולדות יעקב יוסף סו"פ לך, פקודי).

"כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו" – פרש הבעל שם טוב הקדוש, שכל הנגעים שאדם רואה בחוץ, זה נמשך מנגעי עצמו, כמאמר רבותינו ז"ל: "כל הפסול במומו פוסל".

הצדיק יכול לעזור לתקן את חברו: ואף אם האדם צדיק, מכל מקום יש בו קצת מאותו ענין, ובורא עולם הזמין לו ראיה זו או שמיעה זו, כדי שישים אל ליבו לשוב ולתקן הפגם ההוא, וע"י זה ישוב גם האיש הזה העושה רע, כי הוא תלוי בו.

אין לדבר על אדם שעושה רע: ולכן, אין לאדם לדבר לשון הרע על חברו, אף אם ראה אותו עובר עבירה, או שמע מאיש מהיימן שעשה איזה עבירה, רק מזה יבין שיש בו קצת מאותו דבר, וע"י זה שראה או שמע יתקן את עצמו, ויתוקן גם האיש העושה רע (ערבי נחל פר' לך).

הפסיכולוגיה קורא לזה 'תורת המראות' אך בתורה הקדושה הדברים מובאים מקדמת דנא, אשרינו.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, אמן!