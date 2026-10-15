הירושלמים השתטחו על קבר הרבי במונסי דרך הטלפון 

הזדמנות נדירה ומרגשת במיוחד נרשמה השבוע במהלך סעודת ההילולא לרגל הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א, שנערכה בעיר הקודש ירושלים בראשות תלמידו, הגה"ח ר' שרגא פייוול מאיר גרינפעלד, רב דקהילת 'בני חיים' ריבניץ מהאלוויץ בארה"ק. שיאו של המעמד נרשם כאשר המוני המשתתפים זכו ל"השתטחות" וחיבור ישיר והיישר אל הציון הקדוש במונסי שבארה"ב.

לקראת המעמד, הונח מראש מכשיר טלפון פתוח ממש על גבי הציון הקדוש מעבר לים. במהלך סעודת ההילולא, ניתנה האפשרות לכל אחד ואחד מהמשתתפים באולם בירושלים להתחבר אל הקו, לשפוך את צקון לחשו ולהתחנן לישועה אצל הפועל ישועות זיע"א.

היוזמה הייחודית עוררה התרגשות עצומה בקרב הקהל, שניצל את רגעי המסוגלות של יומא דהילולא לתפילה אישית ודומעת שחצתה יבשות, בתחושה מוחשית ומצמררת של עמידה ממשית על הציון הקדוש.

במהלך הסעודה נשאו דברים, האדמו"רים הצינור מקרעטשניף כפר עטה, ווערצקי, פוריסוב, ועוד רבנים בעלי שם.