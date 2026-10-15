 דלג לתוכן הראשי
שפופרת של ישועות

הירושלמים השתטחו על קבר הרבי במונסי דרך הטלפון 

המונים מתושבי ירושלים התכנסו השבוע ביום הילולת הרה"ק מריבניץ זי"ע | במהלך הסעודה הונח טלפון פתוח על הציון במונסי וההמונים זכו לשפוך שיח חרישית שחצתה יבשות היישר אל תוך קברו של הרבי זי"ע (חסידים) 

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)

הזדמנות נדירה ומרגשת במיוחד נרשמה השבוע במהלך סעודת ההילולא לרגל הילולת הרה"ק מריבניץ זיע"א, שנערכה ב ירושלים בראשות תלמידו, הגה"ח ר' שרגא פייוול מאיר גרינפעלד, רב דקהילת 'בני חיים' ריבניץ מהאלוויץ בארה"ק. שיאו של המעמד נרשם כאשר המוני המשתתפים זכו ל"השתטחות" וחיבור ישיר והיישר אל הציון הקדוש במונסי שבארה"ב.

לקראת המעמד, הונח מראש מכשיר טלפון פתוח ממש על גבי הציון הקדוש מעבר לים. במהלך סעודת ההילולא, ניתנה האפשרות לכל אחד ואחד מהמשתתפים באולם בירושלים להתחבר אל הקו, לשפוך את צקון לחשו ולהתחנן לישועה אצל הפועל ישועות זיע"א.

היוזמה הייחודית עוררה התרגשות עצומה בקרב הקהל, שניצל את רגעי המסוגלות של יומא דהילולא לתפילה אישית ודומעת שחצתה יבשות, בתחושה מוחשית ומצמררת של עמידה ממשית על הציון הקדוש.

במהלך הסעודה נשאו דברים, האדמו"רים הצינור מקרעטשניף כפר עטה, ווערצקי, פוריסוב, ועוד רבנים בעלי שם.

הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)
הילולת הרה"ק מריבניץ בירושלים (צילום: שלומי כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ירושליםהילולאמונסיהרה"ק ר' חיים זאנוויל מריבניץ

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בגלריה

|

בקומה ה-25 מול הים

||
2

רגע מרגש בחתונה

||
1

שמירת גחלת הקודש

||
1

מזל טוב

|

טלטלה בטשערנוביל

||
3

זכר צדיק לברכה

|

מַחְלְפוֹת רֹאשׁוֹ

|

שושילתא דדהבא

||
1

צפו בגלריה

|

צפו בגלריה

|

בסיום חודש החגים

||
3

חִזַּק בְּרִיחֵי שְׁעָרָיִךְ

||
1

צפו בגלריה

||
3

מכה לסיעה המרכזית

||
35

ברית קודש

|

זכר צדיק לברכה

||
1

עֵינֵי כׇל יִשְׂרָאֵל

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר