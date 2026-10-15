מערכת הבחירות הגורלית ממשיכה לספק דרמות מאחורי הקלעים, והפעם מוקד הסערה הוא חסידות גור. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', השתיקה הרועמת של הסיעה המרכזית מורגשת בכל פינה: אין קמפיין תעמולה בביטאון הבית 'המודיע' שבמערכות בחירות קודמות היה מתמלא כבר חודשים קודם לכן במודעות ענק, במאמרי מערכת ובקולות קוראים מבית ומחוץ.

כמו כן, נציג הסיעה המרכזית, ח"כ יצחק גולדקנופף, נעדר בינתיים מכל כינוס בחירות רשמי הן של החסידות והן בכלל הארצי, בזמן שפרוש ושטארק חורשים את כל הארץ.

בחסידות אמנם ישנם גורמים המנסים להרגיע את השטח ומעריכים כי ייתכן, ממש ברגע האחרון, תצא קריאת קודש מסודרת מהאדמו"ר. אולם מנגד, קולות אחרים במחנה מבהירים: "גם אם תצא קריאה כזו, היא תהיה טכנית לחלוטין, רק כדי לצאת ידי חובה ותו לא".

לדברי יודעי דבר, האכזבה של האדמו"ר מגור מהמערכת הפוליטית החלה להצטבר כבר בארבע השנים האחרונות, נוכח ההתנהלות הממשלתית והפגיעה המתמשכת בבני הישיבות ובעניין הגיוס, ללא עמידה איתנה בהבטחות. אך מסתבר שזה לא היה הקש ששבר את גב הגמל.

המוקד האמיתי של הבעירה הוא ציר פרוש בעלזא. בשיחות סגורות, פעילים מרכזיים בחסידות גור מדברים בלהט ובכעס עצום: "הפסקנו להיות 'הסודנים' של היהדות החרדית. לא נסכים לעבוד כמו חמורים כדי להכניס נציגים שישימו לנו רגליים בכל פינה אפשרית".

לדבריהם, בחסידות מזהים הסכם בשתיקה שנרקם בין 'דגל התורה' לבין ציר בעלזא שלומי אמונים סביב חלוקת תפקידים עתידית, באופן שעלול להותיר את נציג הסיעה המרכזית ללא שום תפקיד משמעותי.

המסקנה בשטח מנוסחת בבוטות חסרת תקדים: "מצידנו שיישרף הכפר. לנו, חסידי גור יש מנדט משלנו ברוך השם. אנחנו לא צריכים להביא קולות מבחוץ עבור הגדלת הכוח הנגדי שפועל נגדנו. במצב העניינים הנוכחי, אם אגודת ישראל ודגל התורה יחד יגרדו חמישה מנדטים בלבד זה לא מעניין אותנו. הגיע הזמן שבעלזא, שטוענים לכתר ההנהגה במפלגה, יצאו לשטח, יעבדו קשה ויוכיחו אחוזי הצבעה גבוהים במעוזים שלהם".

הנתק המוחלט מקבל ביטוי חד משמעי גם בשטח התקשורתי. כאמור, אפילו היום בחר 'המודיע' להתעלם לחלוטין מההכרזה הדרמטית של האדמו"ר מבאיאן, שקרא לצאת ולהצביע עבור יהדות התורה, וכן התעלם מהכינוס הפנימי של עסקני חסידות בעלזא, שבחרו להתנהל בקו עצמאי ולא להיות כפופים להכתבות הסיעה המרכזית.

מנגד, בבעלזא משדרים ביטחון רב. גורמים בחסידות מציינים כי הפעם יש בידיהם כוח השפעה תקציבי חסר תקדים: "אנחנו יכולים לפעול בשטח בעוצמה שלא הכרנו מעולם, כי לראשונה בהיסטוריה קיבלנו את נתח תקציבי הבחירות המגיע לנו. בעבר קיבלנו פירורים קטנים בצד, בעוד תקציבי הענק היו בשליטה מוחלטת של הסיעה המרכזית".

כעת, אותה סיעה מרכזית יושבת על הגדר, מביטה בכעס על הנעשה, ומבחינתם או שלא יהיו בחירות בכלל, או שהמערכת תקרוס ואיש לא יצליח.