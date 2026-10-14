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בקומה ה-25 מול הים

מי בכה בדמעות שליש ביום הולדתו? השיחה המרתקת של הפוסק עם האדמו"ר מצאנז

לאחר חודש תשרי המפרך ועבודת הקודש, יצא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לימי מנוחה במגדל מגורים בנתניה שמשקיף אל הים • השבוע הגיע האדמו"ר מצאנז למעון האכסניה לרגל יום הולדתו ה-74, וניהל עם פוסק הדור שיחה מלבבת על משמעותו הנשגבה של היום והנהגת רבו זצ"ל • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב וכן תמלול השיחה (חסידים)

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חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)

עם סיום עבודת הקודש המפרכת של חודש תשרי שבהם עבד הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך את קונו בסילודין החל ממעמד הקודש בתפילות הנלהבות, דרך עבודת הקודש בנענועים ובשמחת תורה, ועד לגולת הכותרת של קבלת קהל של למעלה מרבבות יהודים שבאו מכל קצווי תבל להתברך בברכת השנים, יצא הפוסק לימי מנוחה בעיר נתניה.

שוהה בבית אכסניה על שפת הים בדירה בקומה ה-25, שמשם נשקפים גלי הים הרגועים והאווירה הפסטורלית מהמרפסת, שם הוא הוגה בתורה הקדושה ברוב שעות היום כשהוא מנותק מעמלת היום בעיר הקודש. אל התפילות במקום זוכה להיכנס מדי יום קבוצה מובחרת של בחורים חסידים מחסידות צאנז, הזוכים לשעות נעלות של קדושה והתעוררות בצל הקודש.

השבוע הגיע האדמו"ר מצאנז לביקור מיוחד אצל הפוסק, וזאת לרגל יום הבהיר, יום הולדתו ה-74.

בעת שביקש את ברכת הפוסק לאריכות ימים ושנים טובות, התבטא הפוסק ואמר: "יום הולדת הוא יום נשגב. מורי ורבי הגאון רבי משה שניידר זצ"ל (ראש ישיבת 'תורת אמת' בלונדון) היה בוכה בדמעות שליש ביום הולדתו, תוך שהוא מרבה בתפילות לפני בורא כל עולמים. התעוררנו מהבכיות האלו", הפטיר הפוסק בהתרגשות.

האדמו"ר מצאנז הגיב על הדברים בחן חסידי ואמר: "אכן, אלו שאין להם על מה לבכות – הם בוכים...".

לאחר השיחה המרוממת, האציל הפוסק ברכות לרוב להאדמו"ר, והאדמו"ר השיב כנגד המברך בברכות חמות כי יזכה עוד רבות בשנים להנהיג את העדה הקדושה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא. ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)
האדמו"ר מצאנז בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: א. אייזנבאך)

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האדמו"ר מצאנזנתניההרב משה שטרנבוךביקורנופשיום הולדתהרב משה שניידר

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