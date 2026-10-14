דרמה בקלפי: תוצאות האמת של 'כיכר השבת'

בפתח התוכנית הציגו משה מנס וישראל מאיר את נתוני האמת שעלו מדגם הקלפי המיוחד של 'כיכר השבת', בדיוק 13 ימים לפני הליכה לקלפיות.

מדגם הקלפי (שכלל 49 קולות, לפי אחוז חסימה של 3.2%) מציג תמונת מצב מרתקת על מפת הכוחות והלך הרוח בציבור:

ש"ס: 40%

יהדות התורה: 20%

הציבור החרדי: 13%

הציונות הדתית: 13%

עוצמה יהודית: 10%

המילואימניקים והכלכלית: 7%

תנועת אחי: 5%

צבע שחור: 5%

מתחת לאחוז החסימה: מפלגות 'הליכוד' ו'ישראל ביתנו' לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה בקלפי זו.

הפוליטיקה החרדית: למה המפלגות הוותיקות מפספסות את הרחוב?

בעקבות תוצאות הקלפי והנתונים המפתיעים, הוקדש חלק מרכזי בתוכנית לניתוח שטח של הפוליטיקה החרדית כיום:

הטעות של המפלגות החרדיות הקלאסיות: המפלגות הוותיקות סובלות מכך שהן אינן משוחחות עם הציבור בגובה העיניים, מה שמייצר תחושת ריחוק אצל חלקים נרחבים מהבוחרים.

עליית המפלגות החרדיות החדשות: בניגוד לוותיקות, המפלגות החדשות נהנות מפריווילגיה לפנות אל הבוחר בגובה העיניים. הצבעה עבורן נתפסת לעיתים כ"הצבעת מחאה" של אזרחים המחפשים קול שונה ואותנטי.

ההבדל בין 'הציבור החרדי' ל'צבע שחור': דיון נוקב התקיים על ההבדל בין תנועות הקוראות לגישה תקיפה וקיצונית יותר נגד גיוס ('צבע שחור') לבין מפלגת 'הציבור החרדי', אשר מעודדת ותומכת בגיוס ושילוב במסגרות עבור מי שאינו יושב ועוסק בתורה במשרה מלאה.

הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל: מילדות צנועה ועד הסטירות ממרן

לרגל ג' בחשוון, יום הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שוחחו המגישים על דמותו הענקית והזכירו כי מרן לא גדל ברווחה אלא צמח מלמטה:

משה מנס נזכר בסיפור אישי מרגש: מנס שיתף בזיכרון ילדות מרחוב הקבלן בשכונת הר נוף, בבניין בו התגורר מרן. מנס סיפר כיצד הצליח להסתנן למסיבת עיתונאים של אריה דרעי מיד לאחר הרשעתו, ואיך זכה באותו מעמד לשתי "צ'אפחות" (סטירות חיבה) מלטפות ממרן זצ"ל.

הפינה ההומוריסטית: איך מורידים 80 קילו ב-10 שניות?

בקטע משעשע שעלה בתוכנית התייחסו המגישים לסרטון הומוריסטי שרץ ברשת: אדם שעומד לצד חצי מראה – כך שזווית הצילום מציגה רק מחצית מגופו, וברגע אחד נראה כאילו השיל מחצית ממשקלו תוך שניות ספורות.

בריאות ורשתות חברתיות: הפשע של משרד החינוך וסכנת הנגד-חיסונים

בנושא נפרד ורציני בהרבה, דנו המגישים בגל מתנגדי החיסונים ובהסברה הלקויה:

מבט חלקי על הסטטיסטיקה: המשתתפים ביקרו את התופעה שבה אנשים שאינם מתחסנים מסתכלים על נתונים חלקים בלבד ולא על הסטטיסטיקה המלאה והמבוססת.

מחדל ההסברה: הועלתה ביקורת קשה על משרד החינוך שמפקיר את השטח ולא מעניק מספיק מקום, זמן מסך ותכנים חינוכיים ברשתות. בעוד הרשת מוצפת בסרטונים המטיפים נגד חיסונים, חסרה הסברה איכותית ומקיפה שמציגה למה כן חשוב להתחסן – דבר שמקבל משנה תוקף כואב כאשר ברקע דווח על תינוק שאושפז בעקבות דלקת קרום המוח.

ראיון מיוחד: יהודה גרובייס על לשון הרע בעידן הטיקטוק והסרט החדש

חלקו האחרון של המשדר הוקדש לראיון מרתק עם הבמאי יהודה גרובייס, מחלוצי הקולנוע החרדי והבמאי הפורה בישראל (עם רזומה של 113 סרטים).

"חיים ומוות": גרובייס דיבר על סרטו החדש העוסק בסכנות לשון הרע בעידן המודרני, ואיך סרטון קצר אחד שמתפוצץ ברשת מקבל חיים משלו ויכול להרוס לאדם את כל עולמו.

משל הנוצות של החפץ חיים: גרובייס השווה את המציאות הדיגיטלית למשל המפורסם של החפץ חיים על הכרית שנקרעה והנוצות שהתפזרו לכל רוח – כשם שאי אפשר לאסוף את הנוצות, כך כמעט בלתי אפשרי לתקן את הנזק של סרטון ויראלי פוגעני.

פריצה לקהלים חדשים: לשאלה מדוע פנה כעת ליצירת סרטים עבור הציבור החילוני לאחר שנים של יצירה למגזר החרדי בלבד, השיב גרובייס כי מדובר ברצון להגיע לקהלים נוספים ולתת ביטוי לחופש היצירה והנשמה האמנותית שלו.