תגיד לי, לקחת משהו?": חה״כ אשר תוקף על החרדים העובדים

תמונת המצב ברחוב החרדי מעולם לא הייתה מורכבת וסוערת יותר. מצד אחד – הרוחות הסוערות של מערכת הבחירות, המאבק החזיתי על קולות החרדים העובדים והמתיחות הגוברת סביב גיוס בני הישיבות; מצד שני – השאלות הכואבות והנפיצות ביותר על אתגרי ההורות, היכולת הכלכלית והחוסן הנפשי של משפחות ברוכות ילדים. בפרק טעון וחשוף במיוחד של התוכנית "דבר ראשון", הושיבו משה מנס ושוקי סלומון את הסוגיות המדממות ביותר על השולחן – מסיפור ההחייאה הדרמטי במודיעין עילית שהוליד דיון סוער, ועד לאמירה החריפה של חבר הכנסת יעקב אשר בדבריו לישי כהן.

1. פוליטיקה חרדית בלהבות: ח"כ יעקב אשר משיב אש

תקופת הבחירות שוב כאן, ואיתה הרוחות הסוערות ברשתות וברחוב החרדי. במרכז הדיון עמד ריאיון חריף שקיים הפרשן הבכיר ישי כהן עם חבר הכנסת יעקב אשר (יהדות התורה), סביב התמודדותה של מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר.

בתשובה לשאלה האם ביהדות התורה חוששים מאובדן קולות, הבהיר ח"כ אשר באופן נחרץ כי המפלגה החדשה לא תעבור את אחוז החסימה וכי קולות אלו ילכו לאבדון. כשהציג בפניו ישי כהן את טענתם של חרדים עובדים ו"מודרניים" – על כך שחברי הכנסת נזכרים בהם רק בערב בחירות בעוד שבמהלך השנה נלחמים במסגרות הממ"ח – דחה אשר את ההאשמות בתוקף.

"תפתחו את הרזומא שלי עוד כשהמפלגה הקיקיונית הזו הייתה תינוק. תבדקו מי פתח את 'חדר בוסטון' בבני ברק, מי עזר לבית ספר 'חורב' ברמת גן, מי עזר לבית ספר 'חזילי' ומי פתח שלושה מוסדות באלעד! אלה חברים שלי, אנשים שלמדו איתי בישיבות. אני משרת את האברך בכולל חזון איש ואת מי שעובד לפרנסתו כאחד." — ח"כ יעקב אשר

בהמשך המשדר דנו המגישים בהשלכות הפוליטיות. משה מנס חשף כי יזם התערבות בה חזה שמפלגתו של לייטנר תגרוף מעל 40,000 קולות, מתוך זיהוי תסיסה בשטח. שוקי סלומון ציין כי המפלגות החרדיות הוותיקות חוטפות אש משני האגפים: מחד, הקיצוניים המפגינים נגד סוגיית הגיוס, ומאידך, החרדים העובדים והמודרניים שמרגישים כי ננטשו במערכה.

2. "זמן חורף", סיפור ההחייאה והשאלה הטעונה: גודל המשפחה החרדית

עם פתיחת "זמן חורף" בהיכלי הישיבות, שיתף משה מנס בתחושותיו שליוו אותו כשליווה את בנו, אשר מנס, ליומו הראשון בשיעור א' בישיבה גדולה. המגישים איחלו בהצלחה לכל עמלי התורה, תוך שסלומון הדגיש את החשיבות העצומה של לומדי התורה השומרים על העולם, ומנס הוסיף כי בחור שאינו מוצא את מקומו בין כתלי הישיבה חייב למצוא תעסוקה יצרנית ולא לשטוט ברחובות.

הדיון הטעון ביותר בתוכנית התפתח בעקבות סיפור אישי שחשף מנס: בלכתו ברחוב פגש אברך, שכמה שנים קודם לכן סייע להציל את חיי בתו התינוקת בעת שגר במודיעין עילית. מנס ביצע בתינוקת מחוסרת ההכרה פעולות החייאה דרמטיות עד להגעתו של הפרמדיק יצחק נויגרט שהחזיר לה את הדופק. במפגש המחודש בתחנת האוטובוס, גילה מנס כי לאותו אברך נולד בן נוסף – הילד ה-18 או ה-19 במשפחה.

מפגש זה הציף דיון נוקב על היכולת הכלכלית והרגשית של משפחות ברוכות ילדים להעניק מענה מיטבי לכל ילד, בפרט כשישנם קשיים התפתחותיים או רפואיים הדורשים משאבים יקרים.

עמדתו של משה מנס: ניסה להציב נורמה ריאלית יותר עבור משפחות המתקשות להתמודד. לטענתו, הורות דורשת משאבים עצומים, וכאשר משפחה מתמודדת עם קשיים כלכליים וחינוכיים מורכבים, אין חובה להגיע למספרי ילדים אסטרונומיים.

ניסה להציב נורמה ריאלית יותר עבור משפחות המתקשות להתמודד. לטענתו, הורות דורשת משאבים עצומים, וכאשר משפחה מתמודדת עם קשיים כלכליים וחינוכיים מורכבים, אין חובה להגיע למספרי ילדים אסטרונומיים. עמדתו של שוקי סלומון: הציג את התפיסה האמונית המסורתית לפיה "פרו ורבו" היא מצווה ראשונה במעלה והקב"ה זן ומפרנס לכל. עם זאת, הודה כי לא כל אחד מוסמך או מוכן נפשית לאתגרי ההורות, אך טען כי רבנים אינם צריכים להתערב בהחלטות האישיות של הורים בסוגיה זו.

3. סייבר, הדלפות ופרטיות: פרשת אוריך ו-ChatGPT

סוגיית האבטחה והפרטיות עלתה בעקבות הפרסומים על פריצה לטלפון של יונתן אוריך, שנגרמה כתוצאה מחשיפת קוד ב-GitHub.

משה מנס גינה בחריפות את הפגיעה בפרטיות, והגדיר פריצה לטלפון אישי כ"קריעת הלב לגזרים" שאינה קבילה בבית משפט. מנגד, סלומון הגיב בהומור והתלוצץ על כך שאם מישהו יפרוץ לחשבון ה-ChatGPT שלו, הוא ימצא שם שאלות משונות על תזונה בריאה, כושר והתרנגולות הפרטיות שלו המטילות ביצים כחולות וירוקות.

4. אזהרת עוקץ לאברכים, פלילים ובריאות

בחלק הרחב של התוכנית הובאו מספר דיווחים ואזהרות אקטואליות:

אזהרת עוקץ חמורה: הפורום להגנת הצרכן החרדי חשף רשת המפתה אברכים לפתוח "עוסק פטור" בתמורה לתשלום חודשי של 2,000 ש"ח. מנס וסלומון הזהירו את הציבור שלא ליפול במלכודת זו, שכן מדובר בניסיון להלבין כספים על גבם של אברכים תמימים החושפים את עצמם לסבך פלילי ומיסויי.

הפורום להגנת הצרכן החרדי חשף רשת המפתה אברכים לפתוח "עוסק פטור" בתמורה לתשלום חודשי של 2,000 ש"ח. מנס וסלומון הזהירו את הציבור שלא ליפול במלכודת זו, שכן מדובר בניסיון להלבין כספים על גבם של אברכים תמימים החושפים את עצמם לסבך פלילי ומיסויי. גל מעצרים בכפר סבא: בעקבות מעצרם של 18 חשודים בעיריית כפר סבא, ובהם ראש העיר ורעייתו בחשד לקבלת שוחד, הזכיר סלומון את פסוקי התורה "כי השוחד יעוור עיניים חכמים" והסביר מדוע לעולם לא יפנה לפוליטיקה.

בעקבות מעצרם של 18 חשודים בעיריית כפר סבא, ובהם ראש העיר ורעייתו בחשד לקבלת שוחד, הזכיר סלומון את פסוקי התורה "כי השוחד יעוור עיניים חכמים" והסביר מדוע לעולם לא יפנה לפוליטיקה. תוכחה מול אהבת חינם: בעקבות דיאלוג עם הרב הראשי הרב קלמן בר, הובהר כי חובת התוכחה ומניעת מכשול אינן סותרות את ציווי אהבת החינם, אלא משלימות אותו.

בעקבות דיאלוג עם הרב הראשי הרב קלמן בר, הובהר כי חובת התוכחה ומניעת מכשול אינן סותרות את ציווי אהבת החינם, אלא משלימות אותו. חשיבות הכושר הגופני: מנס שיתף במקרה של אדם כבן 40 שסבל מתשישות כרונית ועבר בדיקות מקיפות, עד שפרופסור מומחה הבהיר לו כי הפתרון היחיד למצבו הוא אימון גופני סדיר וחיזוק השרירים.

התוכנית נחתמה בקריאה של שוקי סלומון לציבור להרבות באהבת חינם ולשמור על כושר גופני, כשהשידור עבר לפינת "הדף היומי" מפי הרב אסף רצון.