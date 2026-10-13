מי שדורש מהמפלגות הוותיקות לנהוג באחריות ציבורית נדרש להציג בעצמו אותה מידה של אחריות. מי שמבקש לייצג ציבור שלם חייב לתת דין וחשבון גם על המחיר האפשרי של החלטותיו | טור דעה בעד פרישת 'הציבור החרדי' (חרדים)
איך הפך איש הצללים שהקים את המסלולים החרדיים בצה"ל לסיוט של העסקונה המקומית? למה באמת התפוצץ חוק הגיוס, מה קרה בחדרים הסגורים עם גורמים שניסו לשחד אותו, ואיך מפלגת 'הציבור החרדי' כאן כדי להישאר גם לא בבחירות הארציות? • בריאיון מיוחד בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף מספר 2 במפלגה אשר פרדי את כל האמת מאחורי הקלעים | צפו בריאיון (כיכר FM)
האם ביהדות התורה בפאניקה ממפלגת החרדים החדשה? ישי כהן בראיון בועט | מלכודת העוסק הפטור: הונאת המיליונים שמסבכת את הציבור החרדי | "לא חייבים 18 ילדים" סיפורו של איש ההצלה שעשה החייאה מוצלחת בתינוק אך שואל בכאב על המציאות העגומה | וגם, מה תמצאו בתוך הפלפון הפרוץ של שוקי סלומון? (דבר ראשון)