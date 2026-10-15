עשית חטא חמור? זו ההבטחה של רבי נחמן - אם תעשה את הדבר הבא

רבי נחמן - פרשת נח

חטאת? עדיין אתה - בן אהוב!

מה מניע אותך לפעולה? כבר נכתב במעשה בראשית:

"וייצר ה' את האדם" – 'וייצר' בשני יודים.

הקב"ה מודיע לך שנבראת עם שני יצרים – טוב ורע! וכל חייך:

תנהל 'קרב' בין יצריך, ואם תתאמץ ותתעקש – גם תנצח!

אבל, הקב"ה גם נפח בך נשמה אלוקית, שהיא 'חלק' אלוק ממעל ממש! כפי שכתוב: "ויפח באפו נשמת חיים" – לנשמה יש כח אדיר לנצח את הרע שנלחם ברצון הטוב שלך.

מה שהיה, הוא גם – מה שיהיה... המלחמה ביצר מתנהלת מיום בריאת האדם, ועד שנשמע את שופרו של המשיח.

כל היום חושב רע – גם אני?

אחרי שהאדם נברא, הקב"ה לא היה מרוצה מיציר כפיו:

"כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום".

"כי יצר לב האדם – רע מנעוריו" (נח, ח', כא').

הקב"ה מעיד: רבה - רעת האדם! וכל היום הוא - חושב רע!

הקב"ה חשב להחריב את העולם, ובסוף - התנחם בנח...

יצר הרע – שליח ה' עבד נאמן!

יצר הרע הוא 'עבד' נאמן לאדונו – הקב"ה, ועושה במסירות את תפקידו, ולכן, כל היום הוא מנסה להכשיל אותך, ועד נשמת אפך האחרונה תצטרך להיאבק בו.

רוצה קצת שקט ושלווה, אבל - בכל רגע, קופץ עליך יצריך...

המאבק שלך ברע, אולי מתיש אותך, אבל:

הקב"ה מאוד נהנה ומתענג על מאבקך ביצרך הרע – ממש!

תפקידך, להתחזק ולרצות לנהל מאבק עיקש עם יצריך, ולהתפלל ולבקש עזרה מהקב"ה, כי:

"לולא ה' עוזרו, אינו יכול לו".

התוצאה – בידי שמים, אבל – ההשתדלות שלך, גם אם לא תנצח, הקב"ה רוצה את הרצון והמאמץ שלך, חשוב לו לראות שאינך מתייאש:

קם מהנפילה - כמה שיותר מהר, ומתחיל מחדש!

יצר הרע – בהתאמה אישית

התורה מעידה: "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו..."

למה למי שיותר צדיק, יש יצר הרע - יותר גדול?

כי אם יצרו היה קטן, בכלל לא היה לו ניסיון, ואז:

הצדיק לא יוכל לעשות - נחת רוח לקב"ה!

יצר הרע עובד בשירות המלך, ומותאם לדרגתך הרוחנית, הוא יעבוד קשה - להכשיל אותך!

'איכה'? ואתה - 'איכה'?

אדם הראשון התבלבל, וגם אנו מתבלבלים אחרי החטא, לא נעים...

ויש תרוץ 'אל – מוות' - היה הווה ויהיה... ועד ימות משיח:

"האישה אשר נתת עימדי..."

התרוץ והתיקון ימשיכו - עד בא המשיח!

חטאת – לא לשחק מחבואים!

"קול דמי אחיך..." קיין הבין שחטא, על כן הוא מודה ואומר:

"גדול עווני מנשוא" – הוא מתחרט ועושה תשובה:

זה מה שהקב"ה - מבקש ממך!

אתה חי בנדנדה, פעם מצליח ופעם נכשל.

יש דרך לנצח את יצר הרע:

מוח שליט על הלב! אל תיתן ללב - להרדים את השכל!

תורת ה' תמימה – משיבת נפש!

אם דורו של נח, היה מכיר את הספר 'משיבת נפש' – לא היה מבול!

סיפרון קטן, אבל – ענק!

תקרא 2 שורות, ותצליח – לקום מכל נפילה ומהר!

רוצה דוגמא? בבקשה:

# בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול - להתקרב לקב"ה:

צָרִיךְ שֶׁתֵּדַע, שֶׁאֲפִילּוּ אִם אַתָּה מְשֻׁקָּע:

בִּמְדוֹר הַקְּלִפּוֹת וְאַתָּה בְּמַדְרֵגָה תַּחְתּוֹנָה מְאֹד!

עַד שֶׁנִּדְמֶה לְךָ שֶׁאִי אֶפְשָׁר עוֹד לְהִתְקָרֵב אֵלָיו יִתְבָּרַךְ...

אעפ"י כֵן תֵּדַע, שֶׁאֲפִלּוּ בִּמְקוֹמְךָ גַּם כֵּן שָׁם תּוּכַל לִמְצֹא אֱלֹקוּתוֹ...

כִּי לֹא רְחוֹקָה הִיא מִמְּךָ (יא).

# הקב"ה לא התייאש ממך, גם אתה – אל תתייאש:

עַל כֵּן, אָסוּר לְאָדָם לְיָיאֵשׁ עַצְמוֹ מֵהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, אֲפִילּוּ :

אִם קִלְקֵל וּפָגַם הַרְבֵּה מְאֹד ח"ו!

כִּי עֲדַיִן - לֹא פָּסַק חֲבִיבוּת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מִמֶּנּוּ כַּנַּ"ל, וְעַל כֵּן:

עֲדַיִן - יָכוֹל לָשׁוּב לַשֵּׁם (ה').

# לפני עליה, חייב שיהיה ירידה:

כִּי הַיְרִידָה הִיא תַּכְלִית הָעֲלִיָּה, וּמִזֶּה יָכוֹל כָּל אָדָם לְהָבִין, כַּמָּה הוּא

צָרִיךְ לְהִתְחַזֵּק בַּעֲבוֹדַת הַשֵּׁם:

וְלֹא יִפֹּל לְעוֹלָם בְּדַעְתּוֹ, מִכָּל - הַנְּפִילוֹת וְהַיְרִידוֹת שֶׁבָּעוֹלָם, כִּי אִם:

יִתְאַמֵּץ וְיִתְחַזֵּק! לִבְלִי לְהִסְתַּכֵּל עַל זֶה בְּשׁוּם אֹפֶן שֶׁבָּעוֹלָם...

# נכשלת? אל תיתן לעצבות לייאש אותך:

גַּם עַצְבוּת מַזִּיק מְאֹד, וְנוֹתֵן כֹּחַ לְהַיֵּצֶר הָרָע, ע"כ:

צָרִיךְ לְהִתְגַּבֵּר מְאֹד לְשַׂמֵּחַ אֶת נַפְשׁוֹ!...

כִּי עִקַּר הַהִתְחַזְּקוּת הוּא עַל יְדֵי שִׂמְחָה וְחֶדְוָה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

כִּי חֶדְוַת ה' הִיא מָעֻזְּכֶם (יט').

# תשמח בכל נקודה טובה שיש בך:

עוֹד עֵצָה לָזֶה, שֶׁיְּשַׂמַּח אֶת עַצְמוֹ, וְיָגִיל וְיָשִׂישׂ בִּנְקֻדָּתוֹ הַטּוֹבָה...

אֲשֶׁר ע"י זֶה - אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה! יֵשׁ לוֹ תִּקְוָה טוֹבָה לָנֶצַח!

וְע"י הַשִּׂמְחָה הַזֹּאת, הוּא:

מְשַׁבֵּר הַקְּלִיפּוֹת - שֶׁהֵם הַמְּנִיעוֹת וְכוּ' שֶׁבְּכָל דַּרְגָּא (ח').

# נפלת? תדבר ותספר לקב"ה:

וְהָבֵן הַדָּבָר הֵיטֵב מִגֹּדֶל כֹּחַ הַדִּבּוּר, וְהוּא:

עֵצָה נִפְלָאָה וְנוֹרָאָה לְמִי שֶׁחָפֵץ בֶּאֱמֶת!

לְבַל יֹאבַד עוֹלָמוֹ לְגַמְרֵי ח"ו (כב').

דע את האויב – ניצחתי ואנצח!

נכון המשפטים 'משיבים נפש', אבל, אתה משחרר אנחה ושואל:

מתי המלחמה הזאת כבר תגמר? תזכור טוב:

היא - לא תגמר! רק כשגופך יכוסה בעפר...

על כן, דע את האויב – הילחם ותנצח! ואם נפלת – קום מהר!

כל חייך יהיו קרב על האמונה, ועל - הקדושה והטהרה!

תלחם על חיי הנצח - ותנצח!

ניצחתי - ואנצח!

בהצלחה!