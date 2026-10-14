סקר מנדטים חדש של ערוץ 13 | בנט מזנק ב-4 מנדטים בערוץ 14

( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

סקר חדשות 13 שפורסם הערב (רביעי) מציג תמונה מורכבת בזירה הפוליטית, כשבועיים בלבד לפני מועד הבחירות. על פי נתוני הסקר, מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל עם 20 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבלת 18 מנדטים.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט מקבלת 12 מנדטים, ואילו הציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין מקבלת 6 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים. בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה בראשות יעקב אשר מקבלת 8 מנדטים, ואילו ש"ס בראשות אריה דרעי 7 מנדטים. במפלגות המרכז והשמאל, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלות 9 מנדטים כל אחת. בגזרת המפלגות הערביות, הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מקבלת 9 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-6 מנדטים. האדמו"ר מפיטסבורג לאבי מעוז: "חשוב מאוד שתצליחו, כולם יודעים שאתם דואגים ליידישקייט" קובי אטינגר | 13.10.26 מכה נוספת לוינטר: ההתבטאויות של המועמדת במקום השלישי נחשפות יוני גבאי | 17:54 התפתחות בולטת בסקר היא עליית מפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה, שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר עוברת גם היא את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. על פי חלוקת הגושים, גוש נתניהו מקבל 51 מנדטים, לעומת 50 מנדטים לגוש האופוזיציה. המפלגות הערביות מקבלות יחד 15 מנדטים. וזליכה-הנדל כאמור עוד 4 מנדטים.

( צילום: Flash90 )

במקביל פורסם הערב גם סקר ערוץ 14, בו הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 29 מנדטים ואחריה ישר של איזנקוט עם 20. בהמשך: יחד של בנט עם 11 (זינוק של ארבעה מנדטים מהסקר הקודם של הערוץ), ש"ס 10 והרשימה המשותפת 9.

בהמשך הדמוקרטים של יאיר גולן עם 8, וכך גם יהדות התורה ועוצמה יהודית של בן גביר. מפלגת הציונות הדתית וזהות מקבלת 7 מנדטים. בתחתית הסקר - ישראל ביתנו ורע"ם עם 5 מנדטים כל אחת.

בסקר ערוץ 14, גוש נתניהו זוכה ל-62 מנדטים, לעומת גוש האופוזיציה והשמאל שמקבל 44 מנדטים. המפלגות הערביות מקבלות בסקר 14 מנדטים.

כמו כן בסקר ערוץ 14, לא עוברות את אחוז החסימה מפלגתם של הנדל וזליכה, וכך גם מפלגתו של עופר וינטר עמך ישראל.