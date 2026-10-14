ימים ספורים לפני פתיחת הקלפיות, נדמה שהרחוב החרדי עובר טלטלה חסרת תקדים. אם התרגלנו למערכות בחירות שבהן הציבור החרדי נוהר לקלפיות באחוזי הצבעה פנטסטיים של 80% עד 88%, הסקר האחרון של מכון 'סופר דאטה' חושף תמונה שונה לחלוטין – ודרמטית במיוחד.

במשדר מיוחד באולפן כיכר השבת, ניתחו אלי גוטהלף ויו"ר מכון 'סופר דאטה', האסטרטג אבי וידרמן, את המספרים שמאחורי הקלעים. הנתונים המלאים, המוצגים בווידאו המצורף, מצביעים על שבר עמוק אמון בין הבוחר החרדי, ובמיוחד צעירי המגזר, לבין המפלגות המסורתיות ש"ס ויהדות התורה.

צופים בווידאו? הנה המספרים המרכזיים שאתם חייבים להכיר:

אדישות או מחאה? צניחה באחוזי ההצבעה

הנתון הראשון שמכה בהלם את החוקרים הוא אחוז ההצבעה הצפוי: רק 75% מכלל הציבור החרדי מצהירים שיצביעו בוודאות. אצל הצעירים (עד גיל 30) המצב חמור אף יותר – רק 69% בטוחים שיממשו את זכותם הדמוקרטית. מדובר באוכלוסייה שמרנית שנקלעה לקונפליקט עמוק: מצד אחד, הם מסרבים להצביע למפלגות החרדיות הקיימות כי אינן מייצגות אותם (36%). מצד שני, הם לא מוכנים להצביע למפלגה אחרת בניגוד לדעת גדולי ישראל (33%). הפתרון החרדי האותנטי שלהם? "שב ואל תעשה" – פשוט לא להצביע.

התרסקות ש"ס ויהדות התורה בקרב הצעירים

הסקר חושף צניחה חדה בתמיכה במפלגות האם. בקרב גילאי 30 ומטה, ש"ס צוללת מ-33-36% בעבר ל-13% בלבד. יהדות התורה רושמת ירידה מ-50% ל-41%. מדובר באובדן של עשרות אלפי קולות, שמשמעותם אובדן מנדטים קריטיים לגוש כולו.

תעלומת העסקנים והרבנים

אחד השקפים הדרמטיים ביותר במשדר מציג נתון שחייב לעורר חשבון נפש עמוק במסדרונות המפלגות החרדיות: 62% מהציבור החרדי מאמינים כי העסקנים הפוליטיים הם אלו ששולטים בבתיהם של גדולי ישראל. בקרב הציבור החסידי, הנתון מזנק ל-70%. למרות זאת, רבים עדיין יצביעו למפלגות הללו מכוח "אמונת חכמים", אך נראה כי החבל מתוח עד קצהו.

הסוס השחור של הבחירות: תנועת 'אחי'

לאן הולכים הקולות האבודים? בעוד שמוטי לייטנר (11%) חווה סטגנציה בקמפיין ומתקשה לפרוץ את תקרת הזכוכית, ההפתעה הגדולה של הסקר מגיעה מכיוונה של מפלגת 'אחי' (תלמידי הרב אברג'ל). המפלגה זינקה באופן דרמטי מאז חודש אוגוסט וזוכה כעת ל-9% תמיכה בקרב כלל הציבור החרדי, ול-12% בקרב הצעירים. בסקר הפנימי של מפלגות האלטרנטיבה, 'אחי' מזנקת ל-38% מול 45% ללייטר – התעוררות שטח פריפריאלית שעשויה להוות את מחאת הקלפיות הגדולה של הבחירות.

סוגיית הגיוס ונשים בפוליטיקה

בניגוד לתפיסה הרווחת שצעירים הם ליברלים יותר, הסקר מוכיח את ההיפך. הצעירים החרדים נוקשים ושמרנים יותר מהמבוגרים. רק 36% מהצעירים תומכים בגיוס בחורי ישיבה שאינם לומדים (לעומת 46% בכלל המדגם) – תולדה ישירה של מה שנתפס ברחוב כ"מלחמה על עולם הישיבות". גם בנוגע לשילוב נשים בפוליטיקה, הצעירים מציגים עמדה שמרנית יותר מהוריהם.

השורה התחתונה

"אם אני יועץ אסטרטגי של ש"ס או דגל התורה", מסכם אבי וידרמן באולפן, "אני לא הולך לישון. אנחנו בישורת האחרונה, המצב לא טוב, והקמפיינים לא עובדים".

השבועיים הקרובים צפויים להיות מרתקים, מתוחים ורוויי יצרים. הציבור החרדי משתנה, הדור הצעיר דורש תשובות, ומפת ההצבעה מתעצבת מחדש.

לניתוח המלא, הנתונים המפתיעים והפרשנות המעמיקה - צפו במשדר 'סופר דאטה' המלא בראש הכתבה.

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