איך אפשר בלי סגולה מהבעל שם טוב – לספר סיפור, בפרט במוצאי שבת קודש? הבעל שם טוב הקדוש היה בחופה של אחד מנכדיו. לפתע הוא עוזב את החופה, רץ לאיזה יהודי שנוסע עם סוס ועגלה, לוחש לו דבר באוזנו וחוזר לחופה.

המשפחה והתלמידים אמרו: "בוא'נה, זה צדיק נסתר! הבעל שם טוב עזב את החופה בשבילו?"

רצו אחריו ואמרו לו: "רבי, תברך אותנו!"

הוא עונה: "אני לא רבי, עזבו אותי".

אמרו לו: "אתה צדיק נסתר! הבעל שם טוב לחש לך משהו באוזן, אנחנו ראינו".

אמר להם: "אני אגיד לכם את האמת – לא צדיק, אני לא שום דבר. אני אספר לכם מה היה, ותבינו מי זה הבעל שם טוב וכמה רוח הקודש יש לו:

יש לי שכן ממול שעוסק במסחר – קונה סחורות בכפרים ומוכר בעיירות הגדולות. אחת לתקופה הוא מגיע הביתה, ובדיוק ביום שהוא הגיע, המשפחה שמחה וגם אני נכנסתי להגיד לו שלום.

כשנכנסתי, ראיתי את כל צרור כספו, שכל חייו תלויים בו, מונח בצד.

אמרתי לעצמי: מה, הוא כזה רשלן? אני אחנך אותו שידע איך להתנהג עם כסף. לקחתי את הכסף, הכנסתי אותו לביתי ואמרתי שעוד מעט אחזיר אותו.

בינתיים, הוא ראה שהכסף נעלם והתחיל לצעוק. אמר לאשתו: 'איפה הכסף? מי נגע בכסף?' גם היא לא ידעה והתחילה לצרוח, הילדים התחילו לצרוח, והתחילו שם בכיות. השכנים סביב שמעו את הבלגן, נכנסו לתוך הבית, וכל העיר שמעה שנעלם כל כספו.

אני פחדתי להחזיר. חשבתי: יגידו לי 'אתה לא מתבייש? איך ציערת בן אדם?', וגם יהיו שיאמרו 'אה, רצית לגנוב את זה, וכשראית את הצער שיש לו עכשיו אתה רוצה להחזיר?'. לא ידעתי מה לעשות.

למחרת שוב היה בלגן. כל אותם אנשים שהוא היה חייב להם כסף אמרו לו: 'אתה גזלן, רמאי, עשית פה משחק'. בקיצור, אף אחד לא יודע מה נעשה, הכסף נשאר אצלי הרבה זמן, ואף אחד – לא בני ביתי ולא כלום – לא יודע מה לעשות.

תקשיבו טוב: היצר הרע נכנס ואמר לי: 'גם ככה הכסף מונח, לפחות תתפרנס ממנו, תראה איך אתה חי בדוחק'. אמרתי: אם אוציא עכשיו כסף, יגידו איך נהיה לו פתאום כסף ויחשדו בי. לכן אמרתי לכולם שאני נוסע לעיר אחרת לנסות את מזלי.

הגעתי לכאן, והבעל שם טוב הקדוש ראה את כל זה ברוח קודשו! הוא ניגש, לחש באוזני ואמר לי: 'לך לביתך, תחזיר את הכסף, ואני אבוא להעיד בבית הדין שכל מעשיך כשלקחת את הכסף לא היו לרעה'."

"עכשיו," סיים היהודי ואמר, "ירדה לי אבן כבדה מהלב. אני הולך לביתי, אני הולך להחזיר את הכסף". ובעזרת השם, יהי רצון שכולנו נזכה לישועות, ללכת בדרכים ישרות ולא לצער לעולם שום יהודי.