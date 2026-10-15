השער המחולל בבית העלמין באלכסנדר ( צילום: באדיבות המצלם )

הלם וסערה בקרב חסידי אלכסנדר בעולם כולו לאחר שאתמול (רביעי) התגלה מעשה ונדליזם נפשע ונורא בשער הכניסה לבית העלמין היהודי בעיר אלכסנדר שבפולין, שם טמונים מצוקי ארץ, רבנים גדולים ובראשם אדמו"רי החסידות זי"ע.

לדברי החסידים, בשעות הלילה המאוחרות של יום שלישי השבוע, הגיעו אלמונים אל שער בית העלמין הישן, המקום בו טמונים האדמור"ים לבית אלכסנדר זיע"א, וריססו כתובות נאצה על גבי השער של בית העלמין. ​מתפללים שהגיעו אתמול למקום כדי לשפוך שיח על קברי הצדיקים, נדהמו לגלות את גודל חילול הקודש.

השער המחולל בבית העלמין באלכסנדר ( צילום: באדיבות המצלם )

עם גילוי המעשה, יצרו קשר עם מנהלי הכנסת אורחים 'אלכסנדר הויף' שפעיל במקום במשך כל השנה. הנהלת ההכנסת אורחים והוועד לשמירת קברי אדמור"י החסידות הגישו מיד תלונה בתחנת המשטרה המקומית אשר פתחה בחקירה נמרצת, תוך איסוף ממצאים מהזירה ובדיקת מצלמות האבטחה באזור, במטרה ללכוד במהירות את הפושעים ולהביאם למיצוי הדין.​

בחסידות מקווים כי הרשויות בפולין יפעלו ביד קשה נגד העוולים, ובמקביל החלו בפעולות לניקוי השער .

בתוך כך מתכוננים בחסידות לקראת ההילולא של הרה"ק בעל ה'ישמח ישראל' זצ"ל שיחול בער"ח שבט והמונים צפויים לפקוד את המקום בעז"ה.