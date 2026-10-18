בסוף שבוע שעבר מסר האדמו"ר מסאטמר את משא 'פתיחת הזמן', לפני קרוב ל1.700 תלמידי ישיבות סאטמר מכל רחבי ארה"ב.

בתחילת השיחה הרחיב האדמו"ר בדברי דרוש ואגדה עמוקים על פרשיות השבוע, וכן מתוך סוגיות הגמרא הנלמדות בישיבה במסכת כתובות.

בהמשך הדברים, עורר האדמו"ר את הבחורים להתנהג בכל עת ובכל מקום כיאות לבחור חסידי אמיתי, להקפיד על טבילה במקווה מדי יום, לקבוע עיתים לתורה בספרים חסידיים ובספרי מוסר, להקפיד להעביר את הסדרה שניים מקרא ואחד תרגום מדי שבוע, וכן לעסוק בגיוס כספי צדקה ולסייע לחבר נצרך הן בגופו והן בממונו, כאשר רואים שחבר זקוק לעזרה מיד לעמוד לימינו לסעדו ולתמכו.

כמו כן, הדגיש האדמו"ר את החובה להקפיד על עריכת כל סעודות שבת קודש כהלכתן, ובפרט בסעודה שלישית, שבה יתוועדו יחדיו ולזמר את הזמירות מתוך ערגה וכיסופים.

הרבי גם תבע מהבחורים לשמור בקפידה יתרה על כל תקנות הישיבה הן בסדרי הלימוד והן בעמידה בזמני הישיבה. בפרט הזכיר את התקנות הקדושות שייסד בעל ה"דברי יואל" זי"ע מייסד הישיבה: להימנע בתכלית מנהיגה ברכב, לא להשתתף בחתונות ואירוסין מחוץ למסגרת המקובלת, ולשמור מרחק מוחלט מכל מכשירי הטכנולוגיה והפגעים הרעים, לצד שאר תקנות הישיבה החמורות.

האדמו"ר הרחיב בדבריו גם אודות סגנון הניגונים והריקודים הנהוגים כיום בשמחות ובחתונות, ועורר את הבחורים להקפיד לקיים את השמחות אך ורק במתכונת הישנה והמסורה עם ניגונים חסידיים ערכיים וריקודים עדינים וטהורים.

"להתרחק מטומאת הציונות"

לקראת סיום דבריו, התבטא האדמו"ר בחריפות רבה על החובה המוטלת על כל בחור להתנתק ולהתרחק מ"טומאת הציונות" על כל גווניה וענייניה. האדמו"ר הזהיר את התלמידים שלא להיגרר אחר התעמולה, הפרופגנדה והחדשות שלהם, תוך שמירה קפדנית על דרך המסורה לנו מדור דור מהרבי בעל ה'דברי יואל' זי"ע.

בסיום דברות הקודש האציל הרבי ברכתו לכלל הבחורים, להצלחה גדולה בלימודים.