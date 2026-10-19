שפל חסר תקדים: האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף באבנים בבית שמש

גל של זעזוע והלם בקרב היהדות הנאמנה: אמש (ראשון), התרחש אירוע חמור וחסר תקדים בעיר בית שמש, עת האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף באבנים לעבר רכבו בצאתו משמחת חתונה אצל מחותנו.

מדובר בחציית קו אדום נוספת ובאירוע קשה שאינו פעם ראשונה. האדמו"ר כבר הותקף מספר פעמים בעבר באזור שכונת 'מאה שערים' בירושלים, בעת שהגיע לפאר שמחות של צאצאיו, וכן ביציאה מבית מדרשו. למרות ההתנכלויות החוזרות ונשנות, האדמו"ר נוקט תמידין כסדרן בדרכו המיוחדת, ומורה לחסידיו שלא לענות למחרפה דבר ולא להגיב בשום אופן למעשיהם הנלוזים והמביישים את היהדות הנאמנה.

בעקבות המקרה המזעזע, הרוחות בציבור החרדי סוערות. ההתנהגות הפרועה והנפשעת של אותם "קנאים" שוליים היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין, ומצריכה כעת תגובה חריפה וחד משמעית מצד נאמני גדולי ישראל.

מכל חוגי העדה החרדית נשמעים קולות זועמים של התנערות מוחלטת ממעשים חסרי רסן אלו, שפוגעים בכבוד אחד מגדולי המנהיגים של היהדות הנאמנה בדורנו.