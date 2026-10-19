 דלג לתוכן הראשי
חצו כל קו אדום

שפל חסר תקדים: האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף באבנים בבית שמש

קבוצת שוליים של המחנה תקפה אמש (ראשון) באבנים את האדמו"ר מקארלין סטולין בצאתו משמחת חתונה בבית שמש • אירוע זה מצטרף לשורת מתקפות קשות מצד קיצונים נגד האדמו"ר, שדורש מתלמידיו פעם אחר פעם שלא להגיב • הציבור החרדי כולו סוער ומתנער בבחילות ממעשיהם הנלוזים של שולי המחנה (חרדים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
4
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
תקיפת רכבו של הרבי מקארלין סטולין
תקיפת רכבו של הרבי מקארלין סטולין (צילום: שקיפות)

גל של זעזוע והלם בקרב היהדות הנאמנה: אמש (ראשון), התרחש אירוע חמור וחסר תקדים בעיר , עת האדמו"ר מקרלין סטולין הותקף באבנים לעבר רכבו בצאתו משמחת חתונה אצל מחותנו.

מדובר בחציית קו אדום נוספת ובאירוע קשה שאינו פעם ראשונה. האדמו"ר כבר הותקף מספר פעמים בעבר באזור שכונת 'מאה שערים' בירושלים, בעת שהגיע לפאר שמחות של צאצאיו, וכן ביציאה מבית מדרשו. למרות ההתנכלויות החוזרות ונשנות, האדמו"ר נוקט תמידין כסדרן בדרכו המיוחדת, ומורה לחסידיו שלא לענות למחרפה דבר ולא להגיב בשום אופן למעשיהם הנלוזים והמביישים את היהדות הנאמנה.

בעקבות המקרה המזעזע, הרוחות בציבור החרדי סוערות. ההתנהגות הפרועה והנפשעת של אותם "קנאים" שוליים היא בלתי מתקבלת על הדעת לחלוטין, ומצריכה כעת תגובה חריפה וחד משמעית מצד נאמני גדולי ישראל.

מכל חוגי העדה החרדית נשמעים קולות זועמים של התנערות מוחלטת ממעשים חסרי רסן אלו, שפוגעים בכבוד אחד מגדולי המנהיגים של היהדות הנאמנה בדורנו.
בית שמשאלימותמאה שעריםאבניםקנאיםהאדמו"ר מקרלין סטוליןאלימות בחברה החרדיתאדמו"ר מקרלין סטולין

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר