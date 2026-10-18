יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, הציג אמש (מוצאי שבת) התחייבות נחרצת לפעול להקמת מוסדות חינוך לציבור החרדי העובד. הדברים נאמרו במפגש אינטימי שנערך בביתו של איש העסקים חיים בנדיקט בפתח תקווה, בנוכחות עשרות חרדים עובדים.

במהלך המפגש חשף אשר את התהליך המורכב ואת ההתנגדויות שליוו את הקמת מוסדות החינוך לציבור החרדי העובד בערים אלעד ובבני ברק. "הייתי באלעד 3 שנים, מלחמת עולם עד שזרקו אותי מהלשכה", סיפר. "הקמתי 3 בתי ספר. אני אמרתי יקום חיידר לא מעניין אותי כלום. נתתי לוואליס את כל הפוש שהוא היה צריך. והוא פתח את החיידר".

אשר הדגיש כי בתי הספר שהקים ממשיכים לפעול עד היום. "שני בתי ספר של מוישה שטיין שעד היום קיימים. ואני כל פעם עוזר להם, תשאלו את העוזרים שלי. הם רושמים לי את השמות של בתי הספר לעזרה ואני אפילו לא יודע איזה הם. שהם בתי ספר שנותנים, אה... באמת, את ה... את התשובות לדברים שצריכים, אה, כל האוכלוסייה החרדית".

יו"ר יהדות התורה השווה את פעילותו לזו של דמויות אחרות בציבור החרדי: "וזה גם, אני אומר לכם בביתר דודי זלץ עשה את זה, וגרינברג עשה את זה עכשיו בבית שמש". הוא הבהיר כי כיו"ר המפלגה בכוונתו להרחיב את המהלך באופן משמעותי.

"אני מתכוון כיושב ראש יהדות התורה – ואני לא אומר את זה כהבטחת בחירות... אני לא אומר את זה כהבטחת בחירות, אני אומר את זה כי זה מה שאני אעשה באמת", הדגיש אשר בחריפות. בדבריו הוא ציין: "אני אפעל הרבה יותר. זו לא הבטחת בחירות, זו תוכנית עבודה".

אשר פנה ישירות למשתתפים במפגש בבקשה לבדוק את טענותיו: "תשאלו אותם. אל תשאלו אותי, אל תאמינו לי כלום. אוקיי? אני פוליטיקאי, אל תאמינו לי. בואו נתחיל מזה, אבל תבדקו. אתם אנשי עסקים, אתם אנשים שיודעים זה, תבדקו".

המפגש התקיים בעיצומה של מערכת הבחירות, כאשר יהדות התורה פועלת להרחבת בסיס התמיכה שלה בקרב כלל הציבור החרדי. בימים האחרונים פתחה המפלגה מטות בחירות ברחבי הארץ, כאשר יו"ר המפלגה הציב יעד של 70 אלף קול בירושלים בלבד.