הרוצח שדקר את האברך לעיני בנו בכולל בבני ברק לא ייכנס לכלא

זירת האסון בכולל חזון איש ( צילום: זק"א תל אביב )

בפרשת הרצח המזעזעת בכולל חזון איש בבני ברק, שבה נרצח האברך הרב ישי פור זצ"ל לעיני בנו הקטין, הופסקו ההליכים המשפטיים נגד גיא אכטלינגר, הרוצח. כך דיווח היום (ראשון) העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל.

על פי הדיווח, חוות הדעת הפסיכיאטרית קבעה כי אכטלינגר ביצע את מעשה הרצח בעודו "במצב פסיכוטי", מצב שהוא עודנו שרוי בו עד היום. ממצא זה הוביל להפסקת ההליכים הפליליים נגדו. במקום לעמוד לדין ולרצות עונש מאסר, חתמו השופטים על צו לפיו יישלח אכטלינגר ל-25 שנות אשפוז בכפייה - הזמן המירבי האפשרי בצו מסוג זה. כזכור, הרצח המחריד התרחש בתאריך 20 במאי 2026, כאשר אכטלינגר הגיע לכולל חזון איש ברחוב האר"י בבני ברק מצויד בסכין. על פי כתב האישום שהוגש נגדו, הנאשם התגנב מאחורי גבו של האברך שישב על ספסל הלימודים יחד עם בנו בן ה-13, ודקר אותו באכזריות מספר פעמות בצווארו ובגבו. "יש התעוררות שלילית, זה חילול השם נורא": גדולי ישראל בכינוס חירום חנני ברייטקופף | 12:15 חשד לניסיון פיגוע | דאגה ביישוב החרדי: חמישה חשודים נעצרו בכניסה ליישוב קובי ישראל | 11:55 המנוח פונה במצב קשה לבית החולים תל השומר, שם נקבע מותו. הבן הקטין חזה בכל הנעשה ממש לצדו. מיד לאחר הדקירות החל אכטלינגר במסע בריחה, נמלט מהכולל ונכנס למבנה נטוש סמוך, שם החביא את הסכין והכפפה המגואלת בדם.

הרוצח כפי שתועד במצלמת אבטחה ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החקירה התברר כי כשבוע לפני המעשה, בעת ששהו השניים בכולל, איים אכטלינגר על הרב פור ואמר לו כי יוריד לו את הראש. הנאשם והאברך הכירו על רקע לימודי תורה משותפים בכולל.

אכטלינגר נעצר שעות אחרי האירוע בעיר בית שמש, לאחר מצוד משטרתי נרחב. במהלך ההליכים המשפטיים התעוררו קשיים חוזרים ונשנים בביצוע בדיקה פסיכיאטרית. השופטת הוציאה ארבע החלטות נפרדות להעברת החשוד לבדיקה פסיכיאטרית בתנאי אשפוז, אך הפסיכיאטר המחוזי סירב שוב ושוב לקיים את ההחלטה.

בסופו של דבר, חוות הדעת הפסיכיאטרית שהושלמה קבעה את מצבו הנפשי של אכטלינגר בעת ביצוע המעשה, והובילה להחלטת בית המשפט להפסיק את ההליכים הפליליים ולהורות על אשפוזו הכפוי למשך 25 שנים.