כולל חזון איש הוא אחד הכוללים היוקרתיים והמרכזיים במגזר החרדי הליטאי, הממוקם בבני ברק. הכולל משמש מוסד תורני מוביל שבו לומדים אברכים מובחרים, ונחשב לאחד ממרכזי לימוד התורה המשמעותיים בעיר. היכל בית המדרש של הכולל מהווה מקום מפגש למאות לומדים ומשמש גם כאתר לאירועים תורניים חשובים.

בשנים האחרונות זכה הכולל לסיקור תקשורתי נרחב בעקבות אירועים שונים. באחד המקרים הטרגיים, נדקר אברך בהיכל בית המדרש בעת שישב ולמד עם בנו, והמקרה עורר זעזוע רב בציבור החרדי. הכולל משמש גם כמקום לעצרות מספד והתעוררות, כפי שנערכו עצרות לזכר הגאון רבי ניסים קרליץ והגאון רבי יעקב אדלשטיין, בהשתתפות ראשי ישיבות וגדולי ישראל.

הכולל מתפקד כמוסד תורני מוביל שבו למדו ולומדים גאוני דור. בעבר למד בכולל מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, כפי שעולה ממכתבים היסטוריים בני 60 שנה ששלח הכולל לארגון הג'וינט בבקשה לתמיכה באברכים. במכתבים אלו תועד כבר אז הבקיאות העצומה של מרן בכל חדרי התורה. בין האברכים והרבנים שלמדו בכולל נמנים גם הגאון רבי רפאל יעקב שמואל שינלזון זצ"ל, שהיה מראשי הכולל, והגאון רבי שלמה מקלב זצ"ל, שנודע כשקדן עצום וזכה לקשר קרוב מגדולי ישראל.

היכל הכולל משמש כמקום מרכזי לאירועי התעוררות ומספד בציבור החרדי הליטאי. עצרות אלו מושכות המוני משתתפים ובהן משתתפים גדולי התורה, ביניהם הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, והגאון רבי משה שטרנבוך. האירועים בכולל מהווים נקודת מפגש מרכזית לציבור הלומדים והרבנים במגזר הליטאי.

הכולל נהנה מתקציבים ממשלתיים למלגות אברכים, ובשנים האחרונות חלו שינויים בהיקף התמיכה. בעקבות הגדלת תקציבי הכוללים, דווח כי עשרות כוללים, ביניהם כולל חזון איש, הכפילו את המלגה לאלפי אברכים. שינויים אלו משקפים את המעמד המרכזי של הכולל במערכת התורנית החרדית והתמיכה הציבורית בלימוד התורה.

מעבר לתפקידו כמוסד לימודי, הכולל מהווה סמל למסורת הלימוד הליטאית בבני ברק ומשמש כמודל לכוללים נוספים. האווירה התורנית, רמת הלימוד הגבוהה, והקשר למנהיגות התורנית הבכירה הופכים את כולל חזון איש למוסד מרכזי בנוף התורני הישראלי. הכולל ממשיך למלא תפקיד חשוב בשימור מסורת הלימוד והשקידה בציבור החרדי הליטאי.