מזכיר הממשלה עו"ד יוסי פוקס חשף היום (ראשון) את המימד האמוני שהוא הביא למשרד ראש הממשלה, כשסיפר על תפילות מי שברך שנאמרו לפני אישור מבצעים צבאיים דרמטיים, חלוקת ספרי תהילים והוספת הביטוי 'בסיעתא דשמיא' בנאומי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

פוקס נשא דברים במסגרת ועידת מכון צמת ו'מקור ראשון' השנייה, שהתקיימה בבנייני האומה בירושלים, בנושא 'שומרי מצוות בתפקידים בכירים - דילמות ואתגרים'. במהלך דבריו התייחס לאתגרים הייחודיים של אדם שומר מצוות בסביבה שעוסקת בעשייה למען עם ישראל 24/7.

"זה אתגר לא פשוט להיות אדם שומר מצוות בסביבה שמצד אחד עוסקת בעשייה למען עם ישראל 24/7 אבל לא כל פעולה היא פיקוח נפש וצריך להיות כל הזמן במודעות", אמר פוקס. "המעברים בין מה שחשוב והוא לא פיקוח נפש, לבין מה שהוא פיקוח נפש הם מהירים מאוד, ואני כל שבת חווה את זה".

מזכיר הממשלה הביא דוגמא מהשבתות הראשונות במלחמה, כשהיה בקריה יחד עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. "עשיתי את השבתות האלה והיה איתי אריה דרעי. אני אתן דוגמא שממחישה את הקושי: היינו שם לצרכי פיקוח נפש, בלי סימן שאלה. אבל הקריה לא הוכשרה ברמה שכל דלת שצריך לפתוח זה ברמה של גרמא", סיפר.

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"אז אתה מוצא את עצמך בדילמה", המשיך פוקס. "אם אני אצא להתפלל מנחה במניין, אני אצטרך לפתוח את דלת בשינוי כדי שזה לא יהיה דאורייתא, אז האם עדיף להתפלל מנחה ביחידות ולא במניין?"

פוקס גילה כי בתקופתו בתפקיד דאג להרחיב את מעגל האנשים הדתיים בסביבת ראש הממשלה. "לימים דאגנו שכל הסביבה של ראש הממשלה כולם יהיו אנשים דתיים. היום זה כמעט כולם - ראש הסגל, וראש המל"ל, והמשנה לראש המל"ל ואחרים", מסר.

בהמשך דבריו חשף פוקס את הפעולות שנקט להוספת המימד האמוני: "אני ראיתי בתפקיד שלי חשיבות בתוספת של המימד האמוני בכל דבר שהיה בכהונה שלי, בייחוד במלחמה. דהיינו תפילות מי שברך לחיילי צהל לפני אישור מבצעים דרמטיים בתולדות המדינה. ספרי תהילים שחילקתי שיגידו. הוספת 'סיעתא דשמיא' בכל נאומי ראש הממשלה, ראיתי בזה חשיבות".

לדבריו, ראש הממשלה נתניהו אימץ את הדברים. "אני חייב לומר שאני רואה שראש הממשלה, שכידוע הוא לא אדם דתי, אבל זה נדיר לראות איך הוא חי את ההיסטוריה של העם היהודי ורואה את עצמו כממשיך דרכם של גדולי האומה, הוא חי את זה יום-יום", אמר פוקס.

"ואני רואה גם עליו את הדברים שהיום אני כבר לא אומר לו - והוא מוסיף את ה'סיעתא דשמיא' באופן עצמאי ואני חושב שזה דבר טוב למי שהוא מנהיג של המדינה", סיכם מזכיר הממשלה.