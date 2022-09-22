יו"ר ש"ס אריה דרעי ישיק הערב את קמפיין הבחירות של המפלגה בכינוס שייערך באולמי 'האצולה' באשדוד. הפעם, הקמפיין יעסוק רק בנושא החברתי והדתי ולא העדתי. ל"כיכר השבת" נודע כי אריה דרעי יישא את "נאום השקופים" שיציף את הפן החברתי של הקמפיין שסיסמתו תהיה: "המהפכה חוזרת" (חדשות)
פחות משבוע לאחר הבחירות, רחמים מלול, ראש-העיר החדש של רחובות, סוגר חשבון עם כולם: החילונים והליטאים, יתד נאמן והעסקנים. זה קרה בנוכחותו של הרב יעקב יוסף. "הקהילות החרדיות צריכות לעשות חשבון נפש", אמר. וגם: האם הוא הולך לנקום בליטאים? ל"כיכר השבת" הגיע הנאום המסעיר. צפו (חרדים)