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הנסיבות - נבדקות

חשד לניסיון פיגוע | דאגה ביישוב החרדי: חמישה חשודים נעצרו בכניסה ליישוב

רכב פלסטיני שעצר בכניסה ליישוב החרדי בגוש עציון עורר חשד ודאגה • חמישה תושבי חברון שהיו בתוך הרכב - הועברו לחקירה | נבדקות נסיבות האירוע (חרדים)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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תיעוד המעצר
תיעוד המעצר (צילום: הגזרה)

אירוע ביטחוני חריג התרחש הלילה (ראשון) בכניסה ליישוב החרדי מיצד שבגוש עציון: חמישה חשודים ערבים שהגיעו ברכב בעל לוחית זיהוי פלסטינית נעצרו בידי תושבים, לאחר שעלה חשד לניסיון דריסה.

על פי הפרטים הראשוניים שהגיעו מהשטח, הרכב הגיע לכניסה ליישוב והבחינו בו תושבים. בעקבות התרחשות במקום והחשד שהנהג ניסה לדרוס תושב, התעוררה התקהלות סביב הרכב, והתושבים עיכבו את החשודים עד להגעת כוחות הביטחון.

ערבים פלסטינים הגיעו עם רכב לש.ג. של היישוב מה שהקפיץ את הכוחות, לאחר בירור מסתבר שהם טעו בדרך (צילום: החדר המבצעי)

כוחות הביטחון הגיעו למקום, עצרו את הרכב והוציאו ממנו חמישה חשודים ערבים, שעל פי הדיווח הגיעו מחברון. החשודים הועברו לחקירה, ובשלב זה נבדקות נסיבות הגעתם ליישוב ומה בדיוק התרחש בכניסה אליו.

נכון לעכשיו, לא נמסר אישור רשמי לכך שמדובר בניסיון , והחשד לניסיון דריסה נותר בבדיקה. בחקירה ינסו לברר מה הייתה מטרת הגעתם של החשודים ליישוב, והאם מדובר בהגעה תמימה או בניסיון לבחון את ערנות התושבים וכוחות הביטחון ביישובים היהודיים באזור.

יצוין כי מיצד, היישוב החרדי בגוש עציון, היה במוקד אירועי ביטחון נוספים בעבר. לפני כחודש, נעצר תושב אלעיזריה שהיה רעול פנים וברשותו סכין וכוס זכוכית עם מסמרים, על פי החשד במטרה להצית. החשוד הביע כוונותיו לבצע פיגוע בטווח זמן המיידי.

בנוסף, לפני כשלושה שבועות נעצרו ארבעה פועלים ערבים בחשד לפריצה לבתים במיצד. החשודים עבדו ביישוב והכירו את מערך האבטחה, ומהבתים נגנבו יותר מ-200 אלף שקלים במזומן, לצד תכשיטים וכלי כסף.
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