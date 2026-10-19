טרגדיה נוראית בבית שמש: גבר כבן 40 אותר ללא רוח חיים בביתו

טרגדיה קשה בבית שמש: הלילה (בין ראשון לשני), סמוך לשעה 01:40, התקבל דיווח על גבר כבן 40 שאותר ללא רוח חיים בביתו ברחוב רמב"ם בעיר.

מי שמצא את המנוח היה שכנו, אשר נכנס לדירה והזעיק מיידית את כוחות החירום. עם קבלת הדיווח, הוזעקו למקום מתנדבי זק"א מחוז ירושלים - צוות בית שמש, שנכנסו לדירה ופעלו לשמירה על כבוד המת ולטיפול בכבוד המנוח.

יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, ושלמה קאפ, מתנדב זק"א צוות בית שמש שטיפלו בזירה הקשה, מסרו: "מדובר בגבר כבן 40 שאותר על ידי שכנו כשהוא ללא רוח חיים בביתו. עם קבלת הדיווח הוזעקנו למקום ופעלנו לטיפול בכבוד המנוח ולשמירה על כבוד המת."