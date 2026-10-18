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תפקיד בממשלה על הפרק?

בצל הסקרים: נתניהו במגעים על פרישה עם יו"ר "הציבור החרדי" מוטי לייטנר 

עמית סגל דיווח על מגעים בין ראש הממשלה נתניהו ליו״ר מפלגת ״הציבור החרדי״ מוטי לייטנר בניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ. לפי הדיווח יש התקדמות בשיחות | במקביל, המפלגה מתקשה להתקרב לאחוז החסימה בסקרים האחרונים (בארץ)

קי
קובי ישראל
כיכר השבת |
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ראש הממשלה נתניהו (צילום: שרון לייבל\פלאש90)

תשעה ימים לפני הבחירות, ראש הממשלה מנהל מגעים עם מוטי לייטנר, יו״ר מפלגת ״הציבור החרדי״, בניסיון להביא לפרישתו מהמרוץ לכנסת. כך דיווח הערב (ראשון) עמית סגל, הפרשן הבכיר של חדשות 12.

לפי הדיווח של סגל, בשיחות בין הצדדים נרשמה התקדמות, אולם נתניהו מסרב לפי שעה להתחייב כי יקבל תפקיד של שר בממשלה הבאה או שיריון במקום ריאלי בבחירות הבאות. במפלגה הבהירו בתגובה לדיווח כי הם אינם מתכוונים לפרוש מהמרוץ, ומסרו: ״אנחנו ממשיכים עד הסוף״.

בהמשך לפניות כתבים פרסם לייטנר הבהרה שבה דחה את האפשרות לפרישה והציג עמדה נחרצת: ״אין לנו את הפריווילגיה לפרוש. אסור לנו לפרוש. יש לנו ציבור עצום שמצפה שנייצג אותו״.

לייטנר הוסיף כי הוא מזהה תמיכה גוברת במפלגה: ״הסחף לכיווננו עצום, נהיה הפתעת הבחירות״.

רחוקים מאחוז החסימה בסקרים

אלא שהצהרותיו של לייטנר עומדות בניגוד לתמונת המצב בסקרים האחרונים, שבהם מפלגת ״הציבור החרדי״ אינה מצליחה לעבור את אחוז החסימה.

בסקר i24NEWS שפורסם הערב ונערך על ידי מכון המחקר ״דיירקט פולס״, מפלגת ״הציבור החרדי״ מופיעה מתחת לאחוז החסימה ומקבלת פחות מאחוז. בסקר ערוץ 14 שפורסם גם הוא, המפלגה זוכה ל־0.5% בלבד, וגם בסקר כאן חדשות היא אינה עוברת את אחוז החסימה.

גם בשבוע שעבר דווח על מגעים בין מקורבים לסמוטריץ׳ ללייטנר שהכחיש על קיום המגעים. כעת נותר לראות אם המגעים שעליהם דיווח סגל יבשילו להסכמה על פרישה, או שלייטנר יתמיד בהחלטתו לרוץ עד הסוף, למרות הנתונים בסקרים.
בנימין נתניהוסקריםהציבור החרדימוטי לייטנרבחירות 2026

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