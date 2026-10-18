האנליסט הפוליטי והסוקר שלמה פילבר חזר הבוקר (ראשון) על תחזיתו לתוצאות הבחירות, וציין כי למרות הסקרים האחרונים הוא עומד על הערכתו שגוש הימין יגיע ל-63-64 מנדטים. את הדברים מסר פילבר בראיון לתוכנית "פתחי וזמרי" ברדיו גלי ישראל.

"אני לא חוזר בי מהעניין הזה שבסוף זה ייגמר ב-63-64", הבהיר פילבר. לדבריו, קיימים שני גורמים מרכזיים המשפיעים על התמונה הסופית: "כרגע יש שני אירועים. אירוע אחד זה שאנחנו לוקחים את זה בזהירות כי אתה לא יודע מה יהיו אחוזי ההצבעה אצל הערבים. ועד שלשום גם לא ידעת מה יהיו אחוזי ההצבעה אצל החרדים".

פילבר הצביע על תופעה מעניינת בשטח הפוליטי הנוכחי: "הדבר השלישי הכי משמעותי זה בעצם שכרגע יושבות שתי מפלגות באמצע, כרגע הן שורפות בין שישה לשבעה מנדטים לשני הצדדים, אבל הן שורפות יותר מנדטים לימין מאשר לגוש השמאל".

הערכותיו של פילבר באות על רקע סקרים שפורסמו בימים האחרונים, המציגים תמונה שונה. בסקירה שפרסם לפני מספר ימים, טען פילבר כי כ-400,000 מצביעי ליכוד מבחירות 2022 לא נעלמו, וכי "המשקיפים של השמאל יפגשו אותם להיכרות אישית" בקלפיות.

בסקר שפרסם ערוץ 14 לפני מספר ימים, גוש הימין ירד ל-61 מנדטים, לעומת 63 בסקר הקודם. הליכוד ירד אז ל-29 מנדטים, ומפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט ירדה ל-20 מנדטים.

את דבריו מסר פילבר ברקע הסקרים שמפרסם בערוץ 14, וחריגים מסקרים בערוצים אחרים. האנליסט הפוליטי ידוע בניתוחיו המפורטים של מגמות הבחירות ובהערכותיו לגבי התנהגות המצביעים בשטח.