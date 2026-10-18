שני סקרים דרמטיים קובעים: וינטר צולל הרחק מתחת לאחוז החסימה

שבוע ויומיים בלבד לבחירות 2026, שני סקרים חדשים שפורסמו הערב (18 באוקטובר 2026) ב"כאן חדשות" וב-i24NEWS קובעים בבירור: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה.

בסקר i24NEWS נחלשה המפלגה לשפל של 2.9% בלבד מקולות הבוחרים, ובסקר כאן חדשות היא אינה מופיעה כלל במפת החלוקה. תמונת המנדטים והגושים בשני הסקרים מציגה תחרות צמודה ומורכבת לקראת הישורת האחרונה של קמפיין הבחירות.

סקר כאן חדשות (קנטאר / דודי חסיד)

על פי הסקר של כאן חדשות שנערך על ידי מכון קנטאר בראשות דודי חסיד, מפלגת ישר! מובילה בראש.

מפת המנדטים:

* ישר! – 23 מנדטים

* הליכוד – 21 מנדטים

* ביחד – 12 מנדטים

* הדמוקרטים – 9 מנדטים

* ש"ס – 8 מנדטים

* עוצמה יהודית – 8 מנדטים

* הרשימה המשותפת – 8 מנדטים

* ישראל ביתנו – 8 מנדטים

* יהדות התורה – 7 מנדטים

* הציונות הדתית וזהות – 7 מנדטים

* רע"ם – 5 מנדטים

* הנדל וזליכה – 4 מנדטים

חלוקת הגושים:

* גוש איזנקוט: 52 מנדטים

* גוש נתניהו: 51 מנדטים

* המפלגות הערביות: 13 מנדטים (הרשימה המשותפת 8, רע"ם 5)

* הנדל וזליכה: 4 מנדטים

סקר i24NEWS (דיירקט פולס / צוריאל שרון)

בסקר של ערוץ i24NEWS, שנערך על ידי מכון Direct Polls בראשות צוריאל שרון, הליכוד שומר על המקום הראשון.

מפת המנדטים:

* הליכוד – 25 מנדטים

* ישר! – 21 מנדטים

* ביחד – 13 מנדטים

* עוצמה יהודית – 10 מנדטים

* הדמוקרטים – 9 מנדטים

* יהדות התורה – 8 מנדטים

* הרשימה המשותפת – 8 מנדטים

* ש"ס – 8 מנדטים

* ישראל ביתנו – 6 מנדטים

* הציונות הדתית וזהות – 6 מנדטים

* רע"ם – 6 מנדטים

מתחת לאחוז החסימה:

* עמך ישראל (עופר וינטר) – 2.9%

* המילואימניקים והכלכלית – 2.4%

* מפלגות נוספות מתחת לאחוז החסימה: צבע שחור, כחול לבן, הציבור החרדי, נעם לישראל, אח"י.

(פרטי המדגם של i24NEWS: נערך ב-18.10.2026 בקרב 525 נדגמים בוגרים, טעות דגימה סטטיסטית 4.2%±).