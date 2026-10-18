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שבוע לפני הבחירות

אחרי התמיכה של טראמפ: נתניהו עלה על גג - ופרסם סרטון מיוחד

נתניהו השיב להודעת התמיכה של טראמפ בסרטון מיוחד שצולם על גג מבנה |ראש הממשלה הבהיר מה המשמעות מאחורי דבריו של טראמפ | "זה הקיום שלנו עצמו" (פוליטי מדיני)

כה
כיכר השבת
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(צילום: בנימין נתניהו)

ראש הממשלה פרסם הערב (ראשון) סרטון בעקבות הודעת התמיכה הפומבית של בו לראשות הממשלה.

בעקבות הפרסום, הגיב נתניהו בסרטון מיוחד שפנה ישירות לקולות המתלבטים. "אני מבקש שתקשיבו היטב לדברים שאמר הערב הנשיא טראמפ", אמר ראש הממשלה. "הוא נתן תמיכה בלתי מסויגת בי והסביר כי עשינו דברים נפלאים יחד – כטשנו את איראן ואת הציר האיראני, והרחקנו את האיום המיידי של פצצות גרעין עלינו".

נתניהו הדגיש כי השותפות בינו לבין הממשל האמריקני אינה נשענת רק על הישגי העבר. לדבריו, טראמפ הבהיר כי השלמת המערכה וחיסול האיום האיראני בשנתיים הקרובות יתאפשרו אך ורק תחת הנהגתו. "הוא אמר 'אני לא יכול לעשות את זה עם מישהו אחר'", ציטט נתניהו.

"זה השיקול הגדול ביותר", סיכם ראש הממשלה את פנייתו לציבור. "יש עוד דברים חשובים, אבל זה הקיום שלנו עצמו – הבטחת נצח ישראל. זה מה שעומד על הפרק בבחירות האלה. הנשיא טראמפ אומר שהוא יעשה זאת רק אם שנינו נעשה זאת יחד – ולכן אני מבקש מכם לתת את הקול למחל".

ההצהרה של טראמפ והתגובה המהירה של נתניהו מעלות את הטמפרטורה במערכת הפוליטית, כאשר סוגיית התיאום הביטחוני-מדיני מול איראן והיחסים עם וושינגטון תופסים את קדמת הבמה בימים המכריעים שלפני ההצבעה.
בנימין נתניהודונלד טראמפבחירות 2026

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