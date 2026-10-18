עימות פוליטי חריף נרשם היום (ראשון) בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לליכוד, על רקע הבחירות המתקרבות והמאבק על הרכב ממשלת הימין הבאה.

בן גביר טען כי לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירה למדינות באיחוד האירופי התחייבות שלא לשלבו בממשלה הבאה, והזהיר כי ניסיונות להחליש את עוצמה יהודית עלולים לסכן את המשך שלטון הימין.

בהצהרה מיוחדת לתקשורת מסר בן גביר כי מידע שלטענתו אומת והגיע לידיו בימים האחרונים מצביע על כך שלשכת ראש הממשלה התחייבה בפני שורה של מדינות באיחוד האירופי כי השר לא ייכלל בממשלה הבאה. לדבריו, המסרים הועברו לשרי חוץ ואף לגורמים בכירים יותר.

"את הדברים הבאים אני אומר בצער עמוק, אחרי שתקופה ארוכה שמעתי דיווחים כאלו, אבל התפללתי שהדברים אינם נכונים", אמר בן גביר, שהפנה את דבריו ישירות לנתניהו: "חבל על המאמץ, אל תבנה על לגיטימציה מהשמאל".

בן גביר קרא לראש הממשלה להתמקד בהכרעה מול האויבים, בשמירה על הדמוקרטיה הישראלית ובקידום מדיניות ימין, במקום לנסות לזכות באהדת מחנה השמאל. "אם תכריע ותביס את אויבינו, אם תציל את הדמוקרטיה הישראלית מהפיכת המשפטנים, אם תנהיג מדיניות ימין אמיתית – ההיסטוריה היהודית תזכור אותך לטובה יותר מכל מנהיג אחר", אמר.

השר המשיך וטען כי נתניהו לא יזכה ללגיטימציה מצד יריביו הפוליטיים, גם אם ינסה להתקרב אליהם. "אל תבנה על השמאל ששפך את דמך עשרות שנים, הם ישנאו אותך לעולם ועד. חבל לך על המאמץ. ביבי צריך בן גביר חזק, לא איזנקוט חזק!", הצהיר.

אלא שהמתקפה של בן גביר לא הסתכמה בשאלת הרכב הממשלה. השר האשים את הליכוד בניסיון לצמצם את כוחה של עוצמה יהודית לחמישה מנדטים, והזהיר כי מהלך כזה עלול לפגוע ביכולת של גוש הימין להרכיב ממשלה.

"לצערי, מה שהליכוד מנסה לעשות כעת, זה להוריד את עוצמה יהודית לחמישה מנדטים, וזה דבר שמסכן באופן ישיר את שלטון הימין", טען. לדבריו, מצביעי מפלגתו אינם צפויים לעבור בהכרח למפלגות אחרות אם עוצמה יהודית תיחלש, וחלקם עלולים להישאר בבית ביום הבחירות. "בוחרי בן גביר לא ייצאו להצביע למפלגות אחרות. בן גביר חזק – זו התקווה והסיבה של מאות אלפי בוחרי ימין לצאת ולהצביע", הוסיף.