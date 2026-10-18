לאחר שבועות ארוכים של המתנה מתוחה לבסוף זה קרה: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על תמיכה מלאה בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.

בהודעה שפרסם אחר הצהריים אמר טראמפ בפנייה ל"עם ישראל הגדול" כי לנתניהו יש את מלוא התמיכה שלו לראשות הממשלה, ואף הבהיר כי אינו מתכנן לתקוף באיראן אם זה לא יהיה עם נתניהו לצדו.

"לעם ישראל הגדול:

בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה שלה בת ה־51 שנה: ״מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול״, פתח טראמפ את דבריו.

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הנשיא המשיך בהקשר האיראני: "איזו מדינה יכולה לשרוד כאשר מאפשרים להשמיע אמירות כאלה, שהרי בסופו של דבר הן תמיד מתגשמות? זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את הסיסמה המאיימת הזאת. אולם היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ואם לא תשנה את דרכיה במהירות, בקרוב נשלים את המלאכה", הבטיח טראמפ.

הנשיא הוסיף ואף איים ברמז כי "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת", כתב הנשיא טראמפ.

נשיא ארה"ב שיבח את ראש הממשלה ואמר כי "בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!".

טראמפ שיתף בעדות אישית: "צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום.

זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל - מדינה שהיא עשתה למענה רבות כל כך.

אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל", כתב טראמפ וסיים במשפט:

"ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב".