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נתניהו נגד חוקרת תיקי האלפים: העתירה לחשיפת 8 מסמכים

ראש הממשלה פנה לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לחשוף מסמכים הנוגעים לייצוג המשפטי שקיבלה סנ"צ רינת סבן מהתנועה לאיכות השלטון. המשטרה סירבה להעביר את המסמכים בטענה כי מדובר בתרשומת פנימית (משפט)

מכ
משה כהן
כיכר השבת |
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(צילום: Chaim Goldberg/Flash90, Yonatan Sindel/Flash90 Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה הגיש היום (ראשון) עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משטרת ישראל. הוא דורש לחייב אותה למסור מידע ומסמכים הנוגעים לייצוג המשפטי של סנ"צ רינת סבן, שהייתה אחת החוקרות בתיקי האלפים.

על פי הפרסום של העיתונאי משה שטיינמץ, העתירה הוגשה לאחר שנתניהו פנה למשטרה באמצעות עורך דינו עמית חדד בבקשת חופש מידע. הוא ביקש לקבל את המסמכים הנוגעים לאישור הייצוג המשפטי שקיבלה הקצינה מהתנועה לאיכות השלטון.

אלא שהמשטרה סירבה למסור את החומר המבוקש. היא נימקה שמדובר ב"תרשומת פנימית". בעקבות הסירוב החליט נתניהו לפנות לבית המשפט.

הייצוג המשפטי שהוביל לעתירה

ברקע המהלך עומד הליך משפטי שניהלה סבן נגד השר לביטחון לאומי . זאת לאחר שסירב לקדם אותה לדרגת סגן ניצב.

סבן הייתה מעורבת בחקירות תיקי האלפים נגד נתניהו. במסגרת אותו הליך קיבלה ייצוג משפטי ללא תשלום מטעם התנועה לאיכות השלטון.

לפי הפרסום, הייצוג ניתן באישורו של מי שכיהן באותה תקופה כיועץ המשפטי של משטרת ישראל. "הייצוג המשפטי שקיבלה סבן מהתנועה לאיכות השלטון מעלה שאלות חשובות לגבי ניגוד עניינים אפשרי", נטען בעתירה.

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כעת מבקש נתניהו לחשוף את המסמכים הנוגעים לאותו ייצוג ואת המידע המצוי בידי המשטרה בנושא.

המשטרה סירבה למסור את המסמכים

באמצעות עורך דינו עמית חדד הגיש ראש הממשלה בקשת חופש מידע למשטרה. אך זו דחתה את הבקשה בטענה שהמידע המבוקש הוא בגדר "תרשומת פנימית".

בעקבות זאת עתר נתניהו לבית המשפט המחוזי בירושלים. הוא דורש להורות למשטרה למסור את החומר.
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