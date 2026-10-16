דרשה 9.6 מיליון שקל מהירושה: השופטת גילתה פרט מכריע

ירושה ( צילום: נוצר על ידי כלי ai )

מנהלת עיזבון שטיפלה בירושה בשווי של קרוב לחצי מיליארד שקל דרשה לקבל שכר טרחה של כ-9.6 מיליון שקל, אך בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה דחה את בקשתה. השופטת שירלי שי קבעה כי שכרה יחושב בהתאם להוראות שהותיר המנוח בצוואתו, וחייבה אותה לשלם ליורשים הוצאות משפט בסך 25 אלף שקל.

המנוח, שנפטר בינואר 2024, הותיר צוואה שנערכה בשנת 2019. בצוואה מינה את בנו ואת עורכת הדין לשמש מנהלי עיזבון משותפים, ואף הגדיר במדויק כיצד ישולם שכרה של עורכת הדין.

אולם בית המשפט ( צילום: הרשות השופטת )