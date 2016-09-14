הסכם הגירושין אושר בבית הדין הרבני ללא דיון לגופו של עניין. הבעל לשעבר תבע את אכיפתו בבית המשפט למשפחה, אך זה קבע כי הסמכות נתונה לרבני. בהליך בבית הדין האישה טענה לחוסר סמכות אך נדחתה באחרונה על בסיס הכלל לפיו תיק שהועבר – לא יועבר פעם נוספת (משפט)
התיקון להוראת השעה, בחוק הסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, אשר נכנס השבוע לתוקף, מטרתו לסייע לבני הזוג ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בדרכי שלום. האם היתרון לגישור מוקדם עולה על שלל החסרונות שיבואו בעקבותיו? (טור, משפט)
בנו של המנוח ביקש לבטל את הצוואה שערך אביו, ובה הוריש את רוב ממונו לבתו ולבעלה. הבן טען שאחותו השתלטה על נכסי האב בעורמה, אך בית המשפט התרשם כי המנוח ידע היטב מה הוא עושה. שלוש שנים לאחר מות האב ניתן פסק דין לקיום הצוואה (משפט)