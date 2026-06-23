הדירה מחוץ לצוואה: האחיות ניסו לנשל את הבן – וחטפו סטירה

הבן זכה בדירה ( צילום: AI המחשה )

סכסוך משפחתי כואב שהגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה הסתיים השבוע בתבוסה משפטית מוחצת לשתי אחיות שניסו לבטל מתנת דירה שהעניק אביהן המנוח לאחיהן עוד בחייו. השופטת אפרת ונקרט קבעה בפסק דין חד-משמעי כי המתנה תקפה ומחייבת, וחייבה את האחיות בהוצאות משפט כבדות של 60 אלף שקלים.

במרכז הסערה המשפחתית עמד נכס נדל"ן יקר ערך של אב לשלושה ילדים, שבחר להעביר את הדירה לבנו עוד בחייו במטרה למנוע סכסוכים עתידיים. האב, שהיה מודע היטב לפוטנציאל המחלוקת בין ילדיו, דאג לתכנן את המהלך בקפידה ובליווי משפטי מקצועי. אולם, לאחר פטירתו, בחרו שתי בנותיו לערער על ההחלטה ולתבוע את ביטול המתנה. טענות לניצול ועושק שנדחו על הסף האחיות טענו בתביעתן כי האב היה מוחלש ונתון להשפעה בלתי הוגנת בעת חתימת מסמכי המתנה, וכי הבן ניצל את מצבו כדי להשתלט על הנכס. לשיטתן, מאחר שהרישום בטאבו הושלם רק לאחר הפטירה, הדירה חייבת הייתה להיכלל בעיזבון ולהתחלק שווה בשווה על פי הצוואה הישנה שנערכה שנים קודם לכן. תיעוד דרמטי: עוצרים את המתפרע עם אקדח וידיים מורמות באמצע הכביש דוד הכהן | 22.06.26 הדיילים נדהמו: זו ה"הפתעה" הדוחה שנמצאה בעגלת השירות בטיסת ארקיע איציק אברהם | 22.06.26 אולם, בבית המשפט התגלה תכנון קפדני שסיכל את ניסיון ההשתלטות. עורך הדין שטיפל בתיק העיד כי האב הבהיר לו במפורש: "אני רוצה לתת עכשיו במתנה לבן. לא כשאני אמות ויהיו ריבים". כראיה חותכת, הוגשה חוות דעת פסיכוגריאטרית שבוצעה יום אחד בלבד לפני חתימת המסמכים, שהוכיחה כי האב היה צלול, בהכרה מלאה וכשיר לחלוטין לכל החלטה משפטית.

עריכת צוואה ( צילום: יח"צ )

ייפוי כוח בלתי חוזר – המפתח המשפטי

השופטת ונקרט התמקדה בפסק דינה בנקודה משפטית מרכזית: ייפוי הכוח הבלתי חוזר שניתן על ידי האב לבנו עוד בחייו. "ייפוי כוח בלתי חוזר שניתן בחיי המנוח עומד בתוקפו גם לאחר המוות", קבעה השופטת בהחלטה נחרצת. היא הדגישה כי המסמכים נערכו בצורה מקצועית ומדויקת, וכי האב הפגין הבנה מלאה של משמעות מעשיו.

בית המשפט דחה את כל טענות האחיות בדבר ניצול, כפייה או "עושק" של האב המוחלש. השופטת ציינה כי חוות הדעת הפסיכוגריאטרית, שנערכה בסמיכות מרבית למועד החתימה, מהווה ראיה מוצקה לכשירותו המלאה של האב. "אין כל בסיס לטענות האחיות", קבעה השופטת, "והדירה אינה חלק מהעיזבון".

60 אלף שקלים – המחיר של תביעה כושלת

בסופו של דבר, לא רק שהדירה נותרה בידי האח כפי שתכנן האב המנוח, האחיות חויבו בהוצאות משפט של 60 אלף שקלים – סכום משמעותי שמהווה תמרור אזהרה לכל מי שמנסה לערער על רצונו האחרון והברור של הורה. פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים דומים בהם בתי המשפט מגנים על זכויות קשישים ומכבדים את החלטותיהם המושכלות.

המקרה מדגים את החשיבות של תכנון ירושה נכון ומוקדם, בליווי משפטי מקצועי. כפי שעולה מפסקי דין נוספים בתחום, בתי המשפט בוחנים בקפידה את נסיבות העברת נכסים בין הורים לילדים, אך כאשר מדובר בתכנון קפדני ובהוכחה ברורה לכשירות – הם מכבדים את רצון המוריש.