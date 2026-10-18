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הכאוס בצרפת

מקרון מאשים את השמאל הקיצוני: "ביקשו להפיל את הרפובליקה"

לפחות 1,800 בני אדם נעצרו במהומות שפרצו ברחבי צרפת, במהלכן נבזזו מאות חנויות והוצתו מבני ציבור | מקרון האשים גורמי שמאל קיצוני באלימות והזהיר: "מי שביקשו להפיל את הרפובליקה ייתנו על כך את הדין" (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מימין הנשיא מקרון, משמאל שריפת בניין העירייה במהומות (צילום: שאטרסטוק)

נשיא צרפת עמנואל מקרון האשים היום (ראשון) גורמי שמאל קיצוני באחריות למהומות האלימות שפרצו ברחבי המדינה, שבמהלכן נעצרו לפחות 1,800 בני אדם, נבזזו מאות בתי עסק והוצתו מבני ציבור.

בנאום לאומה הביע מקרון "זעם" ו"בושה" לנוכח האירועים, והאשים ב"אלימות חסרת רסן" גורמים מתקוממים מארגוני שמאל קיצוני, שאליהם הצטרפו עבריינים רבים.

"מי שבזזו יצטרכו לשלם על הנזקים, ומי שביקשו להפיל את הרפובליקה יידרשו לתת על כך את הדין", הצהיר הנשיא.

המחאות פרצו על רקע יוקר המחיה ותנאי הלימוד בבתי הספר, ובהן השתתפו כ-550 אלף בני אדם לפי הרשויות, בעוד המארגנים העריכו את מספר המשתתפים בכ-800 אלף. להפגנות קראו ארגוני עובדים וסטודנטים ופעילים שביקשו להחיות את מחאת "האפודים הצהובים" משנת 2018.

במהלך המחאות התפתחו עימותים קשים עם המשטרה בערים מרכזיות, בהן פריז, מרסיי וליון. מפגינים הציתו כלי רכב, ניפצו חלונות ובזזו חנויות. בעיר לימוז' הוצת בניין העירייה ההיסטורי וגגו קרס, ובפריז השתמשו השוטרים בגז מדמיע ובזרנוקי מים לפיזור המתפרעים.
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