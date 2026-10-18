בתוך גל המהומות והאלימות ששוטף את צרפת בימים האחרונים, מצאו עצמם גם ישראלים בלב הסערה. הם מדווחים על תחושות פחד חריגות ועל מחאות שלבשו אופי אנטי-ישראלי ופרו-פלסטיני מובהק, כאשר דגלי פלסטין נצפו בהמוניהם ברחובות. כך דווח היום (ראשון) ב-N12.

יפעת שלום, שהגיעה מישראל לבקר את בתה זואי בת ה-18 – ספורטאית בנבחרת צרפת בהתעמלות אומנותית – נקלעה יחד עימה ללב המהומות בכיכר הקומדי המרכזית במונפלייה. השתיים ביקשו להיכנס לאזור כדי לאכול, אך מצאו את עצמן במרכזה של זירה גועשת.

שלום שחזרה בשיחה עם N12 את הרגעים המבהילים: "זו לא הרגישה כמו מחאת תלמידים שגרתית. ראיתי אלפי דגלי פלסטין, אנשים רעולי פנים ועטויי כאפיות, ואווירה טעונה מאוד שרחוקה מכל מחאה אזרחית לגיטימית. המשטרה כמעט לא נראתה באזור, והייתה תחושה מובהקת שאיש אינו שולט במתרחש".

כאשר ניסו השתיים לעקוף את ההמון דרך מעבר תת-קרקעי, נשמעו קולות נפץ עזים שהפכו במהירות לפאניקה המונית. "זה רעש שהחזיר אותי ברגע אחד לישראל, לכל האזעקות, הפחדים והפיצוצים", תיארה שלום. "כשהרמתי את הראש ראיתי אש של ממש בלב הכיכר ואש שמתפשטת מהר לכיוון שלנו. בתוך שניות נבלעתי בתוך ענן של גז מדמיע סמיך. הצריבה בעיניים ובגרון הייתה בלתי נסבלת".

"הגעתי מישראל כדי לבלות איתה שבת רגועה, ומצאנו את עצמנו רצות על החיים שלנו בתוך עשן ופיצוצים", הוסיפה.

גם בבירה פריז נרשמו עימותים קשים. במהלך הלילה שבין שבת לראשון הושחת בית כנסת ברובע ה-19 בעיר, כאשר שולחנות וציוד רב נהרסו ונזרקו לכל עבר. ארון הקודש נפרץ, ספרי תורה נזרקו וטליתות ותפילין הושלכו בביזיון. מסמכים וספרים פוזרו על הרצפה, אך למרבה הנס, ספרי התורה לא ניזוקו באופן קשה.

מנכ"ל התנועה למאבק באנטישמיות (CAM), סשה רויטמן, הגיב בחריפות לאירוע: "כשהכאוס והאלימות משתלטים על הרחובות, בתי הכנסת הם הראשונים להיפגע. חילול בית הכנסת בפריז הוא תמרור אזהרה ברור – מה שמתחיל נגד יהודים, לעולם אינו נעצר שם".