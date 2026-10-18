ברקע המהומות וההתפרעויות ההיסטוריות שהתרחשו אתמול (שבת) בצרפת, העיתונאי פול עמאר שופך אור בתוכנית חדשות בערוץ CNews על ממדי ההתארגנות המוקדמת של הפורעים. לדבריו, אירועים אלו מעלים שאלות קשות מאוד על רמת ההכנה והמידע שהיה בידי המשתתפים.

​"היו להם הכתובות המדויקות"

​עמאר חשף כי לפורעים היו רמות הכנה מדויקות ומטרה ברורה, וציין כי הם החזיקו בכתובות רגישות במיוחד. העיתונאי חשף כי ברשותם של המפגינים היו הכתובות של נציגת המחוז (הפרפקט), שביתה אף הותקף והוצת. בנוסף, הוא ציין כי הם החזיקו בכתובות של בנייני מנהל מחוזיים נוספים.

בין השורות, כוונתו של העיתונאי לרמוז על האפשרות לפיה גורמים רשמיים בשמאל הקיצוני העבירו לפורעים את אותן כתובות.

​סימון עסקים מכוון במרסיי

​אבל החלק המדאיג ביותר בדבריו של העיתונאי היה דווקא הקשר היהודי לפרעות האיומות שהתרחשו בצרפת אמש.

לדבריו, הוא קיבל מידע הבוקר לפיו באחד הרחובות במרסיי – כל העסקים שהיו בבעלות יהודים הוצתו וניזוקו, בעוד שעסקים ברותו רחוב שהיו בבעלות מוסלמים לא נפגעו כלל.

​נתונים אלו, כך לפי עמאר, מעידים על "דרגת הכנה ששמה על השולחן סימני שאלה כבדים", תוך שהוא מדגיש ששירותי המודיעין והביטחון היו מודעים למידע ולתנאי השטח מראש.