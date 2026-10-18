השר יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, הגיע לבית חולים בתל אביב עם בנו שנולד לפני שישה ימים בלבד, אך הביקור הסתיים בעימות מילולי חריף מצד שמאלנית מקומית.

בתיעוד שהופץ מהאירוע נשמעת אישה המזהה את השר ומטיחה בו קריאות גנאי והאשמות פוליטיות.

"יצחק וסרלאוף, שר הנגב והגליל, איך אתה לא מתבייש להראות את הפנים שלך פה?", צעקה האישה לעברו. בהמשך כינתה אותו "בן גביריסט" ו"כהניסט", והוסיפה: "חשבתי שעברת לגליל, לא? מה אתה עושה פה בתל אביב?".

האישה החריפה את דבריה כשהטיחה בשר: "תתבייש לך! כתוב לך על המצח השביעי לאוקטובר. תתבייש! מסתובב לו כמו איזה טווס".

גם בהמשך התיעוד נמשכו הקריאות נגד וסרלאוף, שהגיע למקום עם בנו התינוק. "מה אתה עושה פה בכלל? לך לגליל, חשבתי שאתה שר הגליל!", צעקה האישה, ובהמשך הוסיפה: "בא לקנא לתל אביב, לגרעינים תורניים. תתבייש!".

יצוין כי השר וסרלאוף, חבר מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, משמש כשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי בממשלה הנוכחית. במהלך השנה האחרונה ביקר השר מספר פעמים באזורי קו העימות בצפון, ואף ניצל מפגיעת טיל שנפל בסמוך אליו בגבול לבנון.

כזכור, בחודש אפריל האחרון נשלחה לשר וסרלאוף מעטפה חשודה, כשהשולח מיען אותה לכתובת בית אמו של השר. המעטפה הכילה מכתב איומים. בנוסף, שני תושבי כפר כנא נעצרו לאחר שצילמו את בית אימו של השר ברובע היהודי בירושלים.