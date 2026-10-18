בריאיון שהעניק נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לחדשות 12 זמן קצר לאחר הבעת התמיכה הפומבית שלו בראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות, הוא התייחס לשאלה מדוע החליט להתערב בבחירות.

"תמיד התכוונתי להביע תמיכה בביבי. לא רציתי לעשות את זה מוקדם מדי", הצהיר. הנשיא הוסיף: "החלטתי להביע תמיכה בנתניהו כי יש לנו מערכת יחסים טובה, וכי אנחנו נמשיך לעשות דברים טובים ביחד".

כשנשאל אם זה אומר שהוא לא יוכל לעבוד עם ראש ממשלה אחר - טראמפ השיב: "אולי אני אוכל לעבוד עם מישהו אחר ואולי לא. למה לקחת סיכון?!".

"הבעת תמיכה מלאה"

"בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן. אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת", הצהיר הנשיא מוקדם יותר.

עוד הוסיף: "צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום.

בסיום המכתב סיכם הנשיא: "אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל".