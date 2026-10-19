האם מפלגת 'הציבור החרדי' בראשות מוטי לייטנר, שהצליחה בסוף השבוע לקיים כנס בחירות עם מאות משתתפים בעצרת בבנייני האומה מדאיגה את המפלגות החרדיות? בריאיון באולפן 'כיכר השבת', יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כמאיר פרוש, הבהיר כי הוא לא מתרגש. צפו בדברים.

אי אפשר להתעלם, זה כבר לא גימיק. אתה רואה מאות מבני הציבור החרדי שאומרים 'רוצים משהו אחר'

"א, אפשר להתעלם, אין לי מושג. אפשר להתעלם! אם אתה שואל אותה האם ראיתי בתמונות אנשים שמזוהים עם המפלגה שלנו, באגודה? לא ראיתי! גם לא של דגל התורה".

לדבריו" "יכול להיות שהאנשים האלה הצביעו לבן גביר עד עכשיו, יכול להיות שהם לא הצביעו. אתה יודע די טוב, וגם הם יודעים, שהם לא נכנסים בסוף. אז מי שרוצה להצביע איתם... אני לא רוצה לדבר על אף אחד שום דבר, אני מחפש קולות ליהדות התורה".

מה אתה אומר לציבור שרוצה 'משהו אחר' מהפוליטיקה החרדית?

"מה אפשר לעשות? גם אתה היית רוצה להיות חבר כנסת, לא? יש אנשים שאתה מכיר שרוצים להיות חברי כנסת, הם הולכים לכנסת? לא כולם הולכים לכנסת. יש כאלה שאומרים 'אני אנסה, מה יש, אני אנסה'."

והעובדה שלראשונה יש איהש חרדית מועמדת לכנסת?

"איפה? ביהדות התורה? אתה מדבר עוד פעם על מפלגת הציבור... מה קשורה האישה אלינו? כמה פעמים צריכים להגיד לך באותו ריאיון?" סיכם ח"כ פרוש.