הקייטרינג נעלם: כך הצילו חרדים את שבת השבע-ברכות ברגע האחרון

אירוע חריג, שהתרחש ביום שישי האחרון בשכונת הרת'סטון שבליקווד החרדית, הסתיים בחסדי שמים בהפגנת אחדות וחסד קהילתית.

הכל החל, לפי הדיווח באתר לייקווד אלרטס, כאשר משפחה שהגיעה להכין אולם בית כנסת מקומי לקראת שבת 'שבע ברכות' גילתה כי חברת הקייטרינג שאמורה הייתה לספק את המזון לא הגיעה למקום.

הגילוי התרחש כ-20 דקות בלבד לפני תפילת מנחה של ערב שבת, כאשר בני המשפחה נכנסו לאולם ומצאו אותו ריק לחלוטין מכל מזון או הכנה לסעודה, ללא כל היערכות מוקדמת לבאות.

הידיעה על המצב המורכב שנוצר סמוך לתחילת השבת, בזמן דחוק שכבר לא מאפשר התארגנות מחודשת של קייטרינג חילופי, פשטה במהירות רבה ברחבי השכונה כולו, ותושבי האזור החלו לפעול באופן מיידי כדי לספק פתרון למצוקת המשפחה.

תושבים רבים מקרב הקהילה תרמו מאכלים מתוך ארוחות השבת הפרטיות שהכינו עבור בני משפחותיהם, הוציאו מנות מגוונות מהמקפיאים הביתיים, ואף דאגו לסידורים מהירים של העברת מזון נוסף מאולמות שמחה ומאירועים סמוכים ש התקיימו באזור.

מחווה מרגשת ובולטת נוספת נרשמה מצדו של בית כנסת מקומי אחר בשכונה, שבו התקיימה בליל שבת תוכנית לימודים מיוחדת לילדים. עבור המשתתפים הצעירים בתוכנית הוכנו מבעוד מועד מאכלי טשולנט וקוגל ככיבוד. לאחר שמתפללי בית הכנסת והמארגנים קיבלו את אישורם ורשותם של הילדים עצמם לוותר על הכיבוד שיועד עבורם, הועברו המאכלים החמים במהירות לטובת סעודת השבע ברכות של המשפחה.

עם סיומה של תפילת ערבית של ליל שבת, הודות להירתמות המהירה והנדיבות של בני השכונה, נאספה כמות מזון מספקת ומגוונת שהספיקה עבור כל שלוש סעודות השבת. מה שהחל כמשבר חמור ברגעים האחרונים שלפני כניסת השבת, הפך למפגן מרשים של אחדות, ערבות הדדית וחסד קהילתי שהבטיח את קיומה של השמחה כסדרה.