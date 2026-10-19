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פונה עם האצבע

אצבע של ילד בן 8 נקטעה מטריקת דלת כבדה בחיידר

ילד בן 8 נפצע קשה במוסד חינוכי בבני ברק לאחר שדלת כבדה נטרקה על ידו והאצבע נקטעה במלואה | צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני והילד פונה לבית החולים (חרדים)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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(צילום: שאטרסטוק)

אירוע קשה התרחש הבוקר (שני) במוסד חינוכי ב, כאשר ילד בן 8 נפצע קשה לאחר שאצבעו נקטעה בטריקת דלת כבדה.

צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים, כשחלק האצבע שנקטע הונח בתוך שקית קרח בניסיון להצילו.

על פי הדיווח שהתקבל ממשה פרויליך, חובש איחוד הצלה שטיפל בילד, הפציעה אירעה כאשר דלת כבדה נטרקה על אצבעו של הילד והאצבע נקטעה במלואה.

"חבריו סיפרו לנו כי דלת כבדה נטרקה לו על האצבע שנקטעה", מסר פרויליך. "בסיוע חובשים נוספים הענקתי לו טיפול רפואי והנחנו את חלק האצבע שנקטע בתוך שקית קרח ולאחר הוא פונה לבית חולים, שם ינסו הרופאים להציל ולאחות את האצבע".

הילד פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני, ובבית החולים ינסו הרופאים לאחות את האצבע שנקטעה.
בני ברקחיידרקטיעת אצבע

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