כשלוש מאות מחסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש אל רחבת ציון התנא חוני המעגל בחצור הגלילית, שם נערך מעמד ייחודי ומרגש עבור התורמים, לקראת סיום גיוס כספי העתק הנדרשים להשלמת בניית ושיפוץ היכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים.

המעמד ההיסטורי התקיים דווקא ביום ז' בחשוון, שבו נפתחים שערי שמים לשפע ולפרנסה, בצילו של ציון התנא 'חוני המעגל' שכידוע נודע במסוגלותו להעתיר עבור גשמי ברכה.

את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, אשר הגיע למקום מתוך מאמצים עילאיים ומסירות נפש אדירה, למרות הקושי הרב הכרוך בטלטול הדרך ובמצבו הבריאותי.

את המעמד הנחה הרה"ג ר' יהודה דייטש, ואת המשא המרכזי נשא האדמו"ר. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר אל המעמד הגיעו שני נגידים חשובים מארה"ב, שנחתו במיוחד באמצעות מסוק פרטי ישירות מנתב"ג, ולאחר מכן פצח האדמו"ר בריקוד קודש עמם.

עם סיום המעמד המרומם, עברו הקהל לקבלת קמיע לשמירה, ברכה והצלחה, בצירוף תעודת הוקרה מיוחדת.

בתום האירוע שבו הנגידים לנתב"ג במסוקם הפרטי, כשהם מצרפים אליהם את הרה"ג ר' יהודה דייטש, שמיהר להספיק את שמחת שבע הברכות לבנו.