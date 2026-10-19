חברת הפרלמנט האוסטרלית הלן היינס נפצעה באורח קריטי לאחר שנפגעה מרכב שטח מחוץ למשרדה בעיר ונגרטה שבצפון מדינת ויקטוריה. האירוע התרחש ביום ראשון אחר הצהריים, סמוך לשעה 15:35 לפי השעה המקומית, בעת שהיינס פרקה חפצים מרכבה.

על פי הודעת משטרת ויקטוריה, הרכב המעורב הוא טויוטה לנד קרוזר לבנה. הנהג, גבר בן 43 מהיישוב טררווינגי, נעצר בזירה לאחר שעובר אורח התערב ועיכב אותו עד להגעת השוטרים. המשטרה מסרה כי היינס פונתה לבית החולים כשהיא סובלת מפגיעות קשות, וכי נסיבות האירוע עדיין נחקרות.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזי, התייחס לאירוע והודיע כי החשוד נמצא במעצר וכי מתנהלת חקירה משטרתית מקיפה. לדבריו, צוות הסיכול המשותף ללוחמה בטרור הופעל, ומשתתפים בחקירה המשטרה הפדרלית האוסטרלית, משטרת ויקטוריה ושירות המודיעין והביטחון האוסטרלי.

אלבנזי הגדיר את האירוע כתקיפה והדגיש כי בשלב זה מוקדם לקבוע מה עמד מאחוריה. גם במשטרה הבהירו כי נבדק אם הפגיעה הייתה מכוונת, וכי עדיין לא ידוע אם החשוד והיינס הכירו זה את זו. בשלב זה לא נמסרה קביעה רשמית שלפיה מדובר בתקיפה על רקע פוליטי או בפיגוע טרור.

היינס, בת 65, מכהנת כחברת פרלמנט עצמאית מטעם מחוז אינדי מאז שנבחרה לראשונה בשנת 2019. קודם לכניסתה לפוליטיקה עסקה בתחום הבריאות, בין היתר כאחות וכמיילדת, וכן במחקר רפואי.

משפחתה פרסמה הודעה שבה הודתה לעוברי האורח שסייעו לה, לצוותים הרפואיים ולשוטרים שהגיעו לזירה. בני המשפחה ואנשי לשכתה ביקשו מהציבור ומהתקשורת לכבד את פרטיותם בזמן שהיא מקבלת טיפול רפואי.