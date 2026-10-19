( צילום: שאטרסטוק / ארמון האליזה )

​גל המחאות האלים השוטף את צרפת בשל יוקר המחיה והאינפלציה הגואה הפך לזירת ניגוח דיפלומטית מרתקת: שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פרסם בחשבונו ברשת החברתית X מתקפה חזיתית שלעגה באופן גלוי לנשיא צרפת, עמנואל מקרון.

​בפוסט לוחמני במיוחד, ניצל עראקצ'י את מצוקתו הפוליטית של מקרון מבית, תוך שהוא מקשר בין מהומות הענק בצרפת לבין מדיניות החוץ של פריז במזרח התיכון. ​"מקרון בישל את הדיסה של עצמו" ​"מר מקרון בישל את הדיסה של עצמו ("made his bed") כשהבטיח לנשיא ארה"ב (POTUS) שהוא מברך על מעשי זוועה נגד איראנים," כתב עראקצ'י. "העולם יהיה המום": איראן בדרך למלחמה עם נשק חדש - ומתכננת לירות טילים על אירופה ישראל גראדווהל | 10:13 טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח דני שפיץ | 10:18 ​השר האיראני המשיך והוסיף בטון מלגלג: "מאוחר מדי להאשים את המלחמה שהסוג שלו עזר לגרום. העם הצרפתי דורש שינוי מקצה לקצה, כולל חופש התאגדות. הקשב לעתיד של צרפת, מר הנשיא."

הודעות טקסט מביכות ותמונות של 1,800 עצורים

​הפוסט האיראני לא נכתב בחלל ריק – הוא לווה בצילום מסך כפול שהעצים את העקיצה:

​החשיפה של טראמפ (בצד שמאל): צילום מסך של פוסט שפרסם דונלד טראמפ ברשת Truth Social, ובו הודעת טקסט שלכאורה שלח לו מקרון בעבר. בהודעה מציע מקרון לשתף פעולה מול איראן וסוריה, תוך שהוא מחזר אחר טראמפ ומציע לו ארוחת ערב בפריז ופגישות בשולי פסגת דאבוס.

​המהומות בזמן אמת (בצד ימין): תצלום מתוך שידור חי של נאומו של מקרון לאומה הצרפתית, כשבתחתית המסך מתנוססת כותרת חדשותית דרמטית: "1,800 עצורים בעוד צרפת מתמודדת עם מהומות על רקע עליית המחירים".

​צביעות וזכויות אדם: היוצרות התהפכו

​באמצעות השילוב בין התמונות לטקסט, ביקש הממשל בטהרן להציג את מקרון כסוכן של מדיניות החוץ האמריקאית וכמנהיג כושל. באיראן מנצלים את דיכוי המחאות בצרפת והמעצרים ההמוניים כדי להשיב לאלופת "זכויות האדם" האירופית באותה מטבע, תוך רמיזה כי מי שבירך על צעדים נגד העם האיראני, מתמודד כעת עם זעם עממי חסר תקדים מבית.