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חרך את הרשת: התרברב עם מצלמה ששדד בפרעות - המשטרה הגיעה לאסוף אותו 

תיעוד יוצא דופן שמתפשט ברשתות החברתיות מציג צעיר צרפתי ששדד חנות במהלך הפרעות - ונענש מיד | העבריין הציג לראווה את השלל שלו מן הביזה - מצלמה מקצועית אותה הוא הציע לצלמים בשידור לייב, אך כעבור דקות הוא כבר תיעד את מעצרו על ידי המשטרה (בעולם)  

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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גולש סנאפצ'אט בשם "Kvn" העלה ב-17 באוקטובר סדרת סטוריז שבהן הוא מתגאה במצלמה יוקרתית ש"מצא" במהלך המהומות בצרפת. הסרטונים, שצולמו ברחובות פריז בלילה, מראים אותו עוטה מסכה שחורה וכובע מעוצב, מחזיק את המצלמה ומחייך למצלמה תוך שהוא מציג אותה בגאווה, לאחר ששדד את המצלמה מחנות מקומית.

באחד הקטעים הראשונים מופיע הטקסט "POV : TA LA MEILLEURE STORY DU 17 OCTOBRE" (POV: זו הסטורי הכי טובה של 17 באוקטובר) לצד הכיתוב "Voleur confirateur vengeur" – ביטוי שמתורגם בערך כ"גנב מאושר/מאשר ונוקם". הוא מזיז את המצלמה, מתקרב לעדשה ומראה אותה בבירור.

בהמשך הסטוריז המצב משתנה לחלוטין. הקטעים הבאים מצולמים כבר בתוך מבנה, עם כיתוב "On est mort" ("אנחנו מתים" או "גמורים"). בסרטון נראים אנשים בחדר, עצורים בידי שמטפלים בנוכחים.

מאז המהומות בצרפת, לא מעט בוזזים העלו את השלל שלהם לרשתות החברתיות, מה שמקל על המשטרה את עבודתה באיתורם של הפורעים והבאתם לדין.

משטרהצרפתפרעות

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