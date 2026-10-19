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המהומות בצרפת: כך סין מתרגלת השתלטות על מחבל עם גרזן

בזמן שצרפת מתמודדת עם מהומות, ביזה ועימותים עם המשטרה, תיעוד מתרגיל בסין מציג שוטר שמזנק על תוקף מדומה ומפיל אותו בתנועה אקרובטית (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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עוד צרפת מתמודדת עם מהומות, עימותים עם וביזה של חנויות, ברשת מופץ סרטון מתרגיל נגד ב, המציג דרך יוצאת דופן להשתלטות על תוקף מדומה בלב מתחם הומה אדם.

בסרטון נראה אדם האוחז בגרזן ורץ לעבר ההמון, כחלק מתרחיש המדמה פיגוע. מזנק לעברו, כורך את רגליו סביב פלג גופו העליון של האיש ומפיל אותו לרצפה בתנועה מהירה, המזכירה תרגיל היאבקות אקרובטי.

ההדגמה עוררה תגובות רבות ברשת. חלק מהצופים התרשמו מהמהירות ומהתנועה החריגה, ואחרים הטילו ספק ביעילותה של השיטה במפגש אמיתי עם תוקף המתנגד למעצר. גולשים העירו כי בתרגיל מתואם קל יותר לבצע מהלך כזה, כאשר המשתתף שמדמה את התוקף משתף פעולה.

בסין כבר הציגו אמצעי משטרתי חריג: הרובוט הכדורי RT-G, שנראה כמו גלגל ענקי ומתגלגל לצד שוטרים. הרובוט מצויד במצלמות ובאורות, מסוגל לרדוף אחרי חשודים ויכול לשאת אמצעים לפיזור הפגנות, בהם גז מדמיע. הטכנולוגיה נועדה לסייע לכוחות הביטחון במרדף אחר חשודים ובהתמודדות עם אירועים מסוכנים.

במקביל, צרפת מתמודדת בימים האחרונים עם מהומות נרחבות. לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית, הפגנות על רקע יוקר המחיה והמצב בשירותים הציבוריים הידרדרו לעימותים, הצתות וביזה בערים שונות.

בפריז נרשמו עימותים עם המשטרה ונשדדו חנויות, בעוד כוחות הביטחון פעלו לפיזור התקהלות אלימה ולעצירת חשודים.
משטרהטרורצרפתסיןמהומות

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