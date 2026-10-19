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ניתוק מוחלט: נאומו של מקרון מעורר את זעמם של הצרפתים; שר הפנים מתפטר 

הצרפתים הגיבו הלילה בזעם להצהרתו של נשיא צרפת עמנואל מקרון שסיפק בעיקר הצהרות אך לא פתרונות | "מביך", "חסר אחריות", "מטריד", אלו היו התגובות לדבריו של מקרון (בעולם)  

יג
ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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נאומו של מקרון לאומה
נאומו של מקרון לאומה (צילום: ארמון האליזה)

יממה אחרי הפרעות ההיסטוריות בצרפת במהלך מחאת ה-17 באוקטובר, נאומו הרשמי של נשיא צרפת מקרון לאומה עורר את זעמם של הצרפתים.

דבריו של מקרון שהוקלטו ככל הנראה מראש, הוצגו לצרפתים כנאום רשמי ו"הצהרה מיוחדת" של נשיא הרפובליקה בשעת הפריים-טיים של רשתות התקשורת, בניסיון להסב לאירוע נופך רשמי ודרמטי.

אלא שהדברים שלו לא הצליחו להרגיע את הצרפתים. נשיא צרפת עמנואל מקרון הבטיח לנקוט יד קשה נגד הפורעים שהשתתפו במהומות ברחבי המדינה במהלך ההפגנות ב־17 באוקטובר, אך לא סיפק פתרונות מעשיים למצב הקשה במדינה.

מקרון הצהיר כי הממשלה תפעל ללא פשרות נגד מי שמשחיתים רכוש ומפרים את הסדר הציבורי. לדבריו, נציגי השלטון המקומיים יקבלו את ההחלטות הנדרשות להגנה על הערים, ובמידת הצורך אף ייאסרו התקהלויות מסוימות. במקביל, הוא הבטיח שקיפות בנוגע להתנהלות כוחות הביטחון במהלך אירועי השבת, והטיל על שר הפנים לוראן נונייז לבחון את האירועים ולהציג תשובות ברורות.

אלא שההצהרות לא סיפקו את מתנגדיו. יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי, ז'ורדן ברדלה, תקף את הנשיא וכינה את נאומו "עלוב", תוך שהוא מאשים את השלטון ב"פחדנות ובבלבול". אריק סיוטי, מנהיג מפלגת UDR הימנית וראש עיריית ניס, אמר בריאיון ל־BFMTV כי מקרון שוב דיבר בלי לומר דבר ממשי – והפעם, לדבריו, מדובר בפעם אחת יותר מדי.

במקביל, שר הפנים הצרפתי לורן נונייז מסר לנשיא צרפת את התפטרותו - אך זה סירב לקבלה.

הביקורת העיקרית על הממשל מתמקדת בכשל המודיעיני, כאשר היערכות מוקדמת יכולה הייתה אולי למנוע את האירועים הקשים.

הבחירות בצרפת יתקיימו בעוד חצי שנה בדיוק, ולא מעט צרפתים דורשים ממקרון להקדים את הבחירות ולהתפטר כבר מעכשיו. ההערכה היא כי אירועי הפרעות בצרפת מחזקים את כוחה של מארין לה-פן, מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת.

צרפתעמנואל מקרוןז'ורדן ברדלהמארין לה-פן

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