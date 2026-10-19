מסירות נפש פרוותית: כלב משטרתי קפץ מגשר במהלך משימה מבצעית

משטרת פארק סיטי שבמדינת יוטה בארה"ב פרסמה תיעוד דרמטי שבו נראה כלב משטרה בשם ברונו קופץ מגשר אל הכביש שמתחתיו, במהלך בדיקת חפץ חשוד.

הכלב, שאומן לאיתור חומרי נפץ, שבר שתי רגליים ונפצע בלסתו. השוטר שהפעיל אותו נשמע זועק: "הזעיקו מסוק חילוץ!", ובהמשך תועד כשהוא שוכב לצידו ומנסה להרגיע אותו עד להגעת צוותי ההצלה.

ברונו הוטס לבית חולים וטרינרי, עבר ניתוח וכעת מתאושש בביתו.

מפקד המשטרה, וייד קרפנטר, מסר: "ברונו הוא יותר מכלב משטרה. הוא שותף, חבר וחלק ממשפחת המשטרה שלנו". בדיקה עצמאית קבעה כי השוטר פעל בהתאם לנהלים.