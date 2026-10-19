מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו ( צילום: הבית הלבן )

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו חזר בראיון שפורסם ביום ראשון על אחד הרגעים הזכורים בעימות בין דונלד טראמפ לאירופה: האזהרה שהשמיע הנשיא האמריקני מפני התלות של גרמניה באנרגיה רוסית, והחיוכים והלעג שליוו אותה מצד נציגי גרמניה.

הפעם, רוביו לא הסתפק בהזכרת התקרית, אלא הסביר כיצד האירועים שבאו לאחר מכן המחישו את צדקת האזהרה. בראיון ל״ברייטברט״, לאחר נאומו באקרופוליס שבאתונה, סיפר רוביו כי כאשר טראמפ הזהיר במהלך כהונתו הראשונה שגרמניה הופכת את עצמה לפגיעה לסחיטה רוסית באמצעות אספקת האנרגיה, התגובה הייתה לעג. ״הם צחקו עליו, הם לעגו לו״, אמר רוביו, והוסיף כי גם כלי תקשורת אמריקניים לעגו לנשיא ואף שיבחו את מנהיגי אירופה שהגיבו לדבריו בזלזול. רוביו הזכיר את התיעוד המוכר מהעצרת הכללית של האו״ם בספטמבר 2018, שבו נראים נציגים גרמנים מחייכים בזמן שטראמפ מזהיר מפני התלות בגז הרוסי. חרך את הרשת: התרברב עם מצלמה ששדד בפרעות - המשטרה הגיעה לאסוף אותו ישראל גראדווהל | 08:40 טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח דני שפיץ | 10:18 הסרטון הפך לוויראלי ושיקף את המחלוקת החריפה בין הנשיא האמריקני למנהיגי אירופה סביב מדיניות האנרגיה והיחסים עם מוסקבה. בזמן הדברים נראו חברי המשלחת הגרמנית מחייכים ומגיבים בשעשוע, ובהם שר החוץ הגרמני דאז הייקו מאס.

דיפלומטים גרמנים מחייכים חיוך ערמומי לאזהרת טראמפ מפני רוסיה, ( צילום: מסך )

הוא התברר כצודק״, אמר רוביו, כשהוא מתייחס לאזהרת טראמפ. לדבריו, התלות האירופית באנרגיה רוסית הייתה אחד השיקולים שהובילו את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להעריך כי יוכל לפלוש לאוקראינה בלי להיתקל בתגובה אירופית משמעותית.

פוטין, הסביר רוביו, הניח שהאירופים יסתפקו בתלונות ובכמה סנקציות, אך יתקשו לפעול בנחישות בשל התלות שלהם באספקת האנרגיה הרוסית.

טראמפ השמיע את האזהרה לא רק באו״ם, אלא גם בפסגת נאט״ו ביולי 2018. הוא תקף את גרמניה על קידום צינור הגז נורד סטרים 2, שהיה אמור להזרים גז רוסי ישירות לגרמניה דרך הים הבלטי.

הנשיא האמריקני טען אז כי ברלין משלמת לרוסיה מיליארדי דולרים עבור אנרגיה, בשעה שארצות הברית נדרשת להגן על בעלות בריתה מפני האיום הרוסי.

2018 דיפלומטים גרמנים מחייכים חיוך ערמומי לאזהרת טראמפ מפני רוסיה, - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14 2018 דיפלומטים גרמנים מחייכים חיוך ערמומי לאזהרת טראמפ מפני רוסיה, ( צילום: רשתות חברתיות )

הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022 העניקה לאזהרה משמעות חדשה. גרמניה ומדינות אירופיות נוספות נאלצו לצמצם את התלות בגז הרוסי, לחפש מקורות אספקה חלופיים ולהשקיע בתשתיות יבוא גז טבעי נוזלי.

רוביו ציין כי גרמניה התקדמה בתחום, בין היתר באמצעות הקמת מסופי גז צפים בתוך חודשים ספורים, אך הזהיר כי התלות האנרגטית עדיין מעניקה למוסקבה מנוף לחץ משמעותי.

בראיון התייחס רוביו גם למשבר האנרגיה העולמי ולמחירי הדלק והחשמל הגבוהים באירופה. לדבריו, מדינות היבשת משלמות מחיר כלכלי כבד על מדיניות שהשאירה אותן תלויות מדי במקורות אנרגיה חיצוניים, והיכולת לפתח מקורות אנרגיה עצמאיים היא מרכיב חיוני בביטחון הלאומי שלהן.

״אני מקווה שהם למדו את הלקח״, אמר רוביו בהתייחסו לאירופה. מבחינתו, הסרטון שבו נראו הדיפלומטים הגרמנים מגיבים בחיוכים לאזהרת טראמפ אינו רק תיעוד של רגע מביך בדיפלומטיה, אלא תזכורת למחיר של התעלמות מאזהרות אסטרטגיות.