ניסיון לחסוך 150 רובל, סכום קטן יחסית, הסתיים בתאונה שבה נפגעו שתי מכוניות וגם מחסום היציאה. האירוע התרחש במוסקבה ותועד בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, לפני שזכה לסיקור באתרי החדשות הרוסיים. על פי הדיווח באתר החדשות הרוסי „גזטה”, נהג פורד פוקוס ניסה לצאת בעקבות מכונית פורשה, בתקווה לעבור מתחת למחסום האוטומטי בלי לשלם את דמי החניה. לפי הדיווח, הנהג ביקש לחסוך 150 רובל, אך התוכנית השתבשה כאשר המחסום החל לרדת ופגע בגג הפורד.

טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31 טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח ( צילום: רשתות חברתיות )

באותו זמן המשיכה הפורד קדימה והתנגשה בפורשה שנסעה לפניה. כך, בניסיון להימנע מתשלום, מצא עצמו הנהג מעורב בתאונה שבה נגרם נזק גם למכוניתו וגם לרכב היוקרה. לפי דיווח נוסף באתר „מוסקבה 24”, גם מחסום היציאה נפגע בתקרית.

הסרטון פורסם בערוץ הטלגרם הרוסי „מוסקביץ׳, חדשות מוסקבה”, ומשם הגיע לאתרי החדשות. התיעוד הפך לסיפור ויראלי בזכות הניסיון החריג של הנהג לעקוף את מנגנון התשלום, שהסתיים בדיוק בתוצאה שממנה ביקש להימנע: נזק לרכב ולרכוש נוסף.