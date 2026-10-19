 דלג לתוכן הראשי
תרגיל נהגים

טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח

150 רובל בלבד הפרידו בין הנהג במוסקבה לבין היציאה מהחניון. הוא החליט לנסות תרגיל מתוחכם ונצמד לפורשה שלפניו (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

ניסיון לחסוך 150 רובל, סכום קטן יחסית, הסתיים בתאונה שבה נפגעו שתי מכוניות וגם מחסום היציאה. האירוע התרחש במוסקבה ותועד בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות, לפני שזכה לסיקור באתרי החדשות הרוסיים.

על פי הדיווח באתר החדשות הרוסי „גזטה”, נהג פורד פוקוס ניסה לצאת בעקבות מכונית פורשה, בתקווה לעבור מתחת למחסום האוטומטי בלי לשלם את דמי החניה. לפי הדיווח, הנהג ביקש לחסוך 150 רובל, אך התוכנית השתבשה כאשר המחסום החל לרדת ופגע בגג הפורד.

טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח
טעות של הביוקר: נהג ערמומי נצמד לפורשה ולמד את הלקח (צילום: רשתות חברתיות)

באותו זמן המשיכה הפורד קדימה והתנגשה בפורשה שנסעה לפניה. כך, בניסיון להימנע מתשלום, מצא עצמו הנהג מעורב בתאונה שבה נגרם נזק גם למכוניתו וגם לרכב היוקרה. לפי דיווח נוסף באתר „מוסקבה 24”, גם מחסום היציאה נפגע בתקרית.

הסרטון פורסם בערוץ הטלגרם הרוסי „מוסקביץ׳, חדשות מוסקבה”, ומשם הגיע לאתרי החדשות. התיעוד הפך לסיפור ויראלי בזכות הניסיון החריג של הנהג לעקוף את מנגנון התשלום, שהסתיים בדיוק בתוצאה שממנה ביקש להימנע: נזק לרכב ולרכוש נוסף.
מוסקבהמחסוםחניוןפורשהתאונות דרכים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר